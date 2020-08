Czechy: Proces za telefony o podłożonych bombach

Przed sądem w Pradze stanął we wtorek mężczyzna, który w pierwszym dniu procesu przyznał się do dziesiątków telefonów z fałszywymi groźbami o ładunkach wybuchowych, podłożonych rzekomo m.in. na posterunkach policji i w szpitalach. Grozi mu 12 lat więzienia.

Przed sądem 22-letni Marcel Houf zeznał, że rozmowy telefoniczne realizowane wspólnie z przyjacielem traktował jako żart i nie poświęcał im dalszej uwagi, ponieważ uczył się w tym czasie do matury.

Zgodnie z aktem oskarżenia Houf wspólnie ze starszym o pół roku przyjacielem z internetu Josefem dzwonił na policję i do szpitali między 14 maja a 6 czerwca 2017 r.

Ściganie Josefa zostało wstrzymane po stwierdzeniu, że jest chory psychicznie. Houfowi miał pomagać i wspierać go. "Nigdy się nie widzieliśmy, nawet przez kamerkę internetową. Nie znałem go osobiście" - powiedział Houf sądowi miejskiemu w Pradze. Josefa poznał, grając w gry komputerowe.

Josef dzwonił na policję przez Skype, pod fikcyjną tożsamością i czasami używając modulatora głosu. Groził, że zdetonuje bomby w pociągach, na placach czy w sklepach. W niektórych przypadkach twierdził, że jest bojownikiem Państwa Islamskiego, wyszkolonym przez talibów, i będzie strzelał do ludzi. Czasami żądał pieniędzy jako okupu. W tle można było czasami słyszeć arabską muzykę, odgłosy strzałów lub tykanie bomby.

"Myślałem, że policja również traktuje to jako żart" - powiedział Houf. Policjanci po telefonach podejmowali działania, których koszt wyniósł kilka tysięcy euro. M.in. zamknięto drogi dojazdowe do Placu Wacława w centrum Pragi, zamknięto jeden z parków w Czeskich Budziejowicach, ewakuowano 230 osób z pociągu i dworca w Lysej nad Łabą. Podczas rozmów telefonicznych młodzi mężczyźni najczęściej skupiali się na posterunkach policji w Pradze, ale dzwonili także do Brna, Pilzna, Rakovnika, Czeskich Budziejowic, a także do słowackiego miasta Martin.

Z Pragi Piotr Górecki