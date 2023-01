Pytanie „czy bić się o wolność swojego kraju" powraca w Europie Centralnej także dzisiaj, napisał prof. Andrzej Nowak dla czeskiego dziennika "Forum24". Tekst profesora o Powstaniu Styczniowym z 1863 roku jest częścią projektu „Opowiadamy Polskę Światu”.

Profesor zwrócił uwagę czeskim czytelnikom, że nie można zrozumieć sensu i znaczenia działań powstańców styczniowych bez zrozumienia historycznego kontekstu rozwoju tej części Europy, w której znajdują się dzisiejsza Polska, Ukraina, Litwa i Białoruś. "Aspektem dominującym, jeśli patrzeć na ponad trzysta lat istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów, gdy zamieszkiwało ją i współtworzyło około dziesięć pokoleń obywateli, pozostaje tradycja wolności i obywatelskości, która ukształtowana była przez dwieście kilkadziesiąt sejmów, przez tysiące zgromadzeń sejmikowych. Głębokie korzenie owej tradycji sprawiły, że ludzie czerpiący z duchowego dorobku państwa polsko-litewskiego, wychowani przez opowieści swoich przodków, nie potrafili zgodzić się na życie z ugiętym karkiem" - napisał prof. Nowak.

Przypomniał, że na zasadzie "Nihil novi sine communi consensu - "nic nowego bez zgody ogółu" -ufundowano życie polityczne Rzeczypospolitej. "To właśnie ona jest podstawą ducha wolnościowego, który nie godził się na narzucenie mu z zewnątrz niepożądanego stylu życia. To z niej wyrasta pragnienie niepodległości i gotowość do walki o sprawę najcenniejszą, o sprawę godności i wolności".

Profesor przypomniał historię rozbiorów ziem polskich przez imperia: Rosyjskie, Austriackie i Pruskie oraz o dziedzictwie tradycji powstań przeciw ciemiężcom w XVIII w. Podkreślił, że po tych powstaniach, które wybuchały w czasie 130 lat w bardzo dużej części rodzin szlacheckiego pochodzenia, rodzinach mieszczańskich i niejednej rodzinie chłopskiej przechowywana była pamięć o tym, że trzeba walczyć o swoją godność, nawet jeżeli walka jest pozornie niemożliwa do wygrania.

Czeski czytelnik z tekstu Andrzeja Nowaka dowiedział się m.in. o okolicznościach wybuchu Powstania Styczniowego, przede wszystkim o "brance", czyli o przymusowym poborze do armii rosyjskiej. "Branka była odpowiedzią na ustawiczny rozwój ruchu konspiracyjnego, liczącego ok. 20 tys. zaprzysiężonych młodych ludzi. Między powstaniem listopadowym a powstaniem styczniowym, w latach 1832-55, z Królestwa Polskiego, maleńkiego tworu, mającego 4-5 mln mieszkańców, władze rosyjskie wybrały 200 tys. rekrutów, z czego 175 tys. przepadło na zawsze w imperium rosyjskim" - napisał.

Zwrócił uwagę na ponadnarodowy charakter powstania styczniowego, którego symbolem było potrójne godło, mieszczące w sobie nie tylko Orła, ale i Pogoń oraz św. Michała Archanioła - symbol Kijowa, Ukrainy, gdzie powstanie, również się zaznaczyło. "Bez uporczywego wspominania o tym, że Polska jest, żyje i nie pogodziła się z werdyktem mocarstw, nie odzyskalibyśmy niepodległości w roku 1918. Ciągłe upominanie się o wolność jest częścią naszej tożsamości" - napisał polski historyk.

Przypomniał, że po I wojnie światowej zmieniła się mapa geopolityczna. W 1918 roku powstała Polska i szereg innych państw. "To, że istnieją Ukraina, Litwa, Słowacja czy nawet Czechy, do pewnego stopnia zdeterminowane jest uporczywym dopominaniem się przez Polaków o prawo narodu do niepodległości. I to jest nasze cenne dziedzictwo. Ci natomiast, którzy wielbią imperia oraz sądzą, że tylko one powinny kierować światem, bo są gwarantem porządku, mają prawo potępiać polskie powstania. Dlatego o tych powstaniach przypominamy" - skonstatował w tekście przeznaczonym m.in. dla czeskich czytelników prof. Nowak.

Najnowsza odsłona projektu "Opowiadamy Polskę światu" realizowana jest przez Instytut Nowych Mediów przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej, Polskiej Fundacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Polskiej Agencji Prasowej.