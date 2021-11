Czechy: Protesty w Pradze przeciwko restrykcjom sanitarnym rządu

Kilkadziesiąt tysięcy osób protestowało w środę w Pradze przeciwko polityce władz wobec pandemii Covid-19. Kwestionowano sens szczepień, a działania rządu, związane z powstrzymywaniem koronawirusa, określano jako niekonstytucyjne.

Wzywano do obrony wolności, której, zdaniem mówców na wiecu, rząd pozbawił Czechów. Uczestnicy nie nosili maseczek ochronnych i nie respektowali dystansu społecznego, ale obecny na miejscu przedstawiciel władz miasta nie dopatrzył się powodu do rozwiązania demonstracji.

Przemawiający utrzymywali, że działania państwa prowadzą do zniszczenia demokracji i totalitaryzmu. Mówiono też, że zgromadzenie przypomina rok 1989, gdy manifestacja studentów 17 listopada rozpoczęła upadek komunizmu. Wzywano do obywatelskiego nieposłuszeństwa i porównywano środki przeciwepidemiczne do reżimu nazistowskiego, a oddzielanie nieszczepionych od pozostałych członków społeczeństwa - do prześladowania Żydów w czasie II wojny światowej.

W tłumie uczestników widoczne były flagi Czech i Unii Europejskiej, ale te drugie były przekreślone. Na transparentach można było przeczytać hasła: " Nieposłuszeństwo jest podstawą wolności", "Kto sieje wiatr, zbiera burzę".

Z Pragi Piotr Górecki