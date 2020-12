Czechy: Przedłużony stan wyjątkowy i wzrost zakażeń koronawirusem

Czeski rząd przedłużył w czwartek obowiązywanie stanu wyjątkowego i związane z nim restrykcje do 23 grudnia. Podczas drugiej fali pandemii Coviid-19 stan wyjątkowy obowiązuje w kraju od 5 października. W Czechach wzrasta liczba zakażonych, a wskaźnik transmisji „R” wzrósł do 1,1.

Z opublikowanych w czwartek przez ministerstwo zdrowia danych wynika, że sytuacja nie ulega poprawie.

Stan zagrożenia epidemicznego, od którego m.in. zależą wprowadzane restrykcje i który wyraża się liczbą od 0 do 100, czwarty dzień z rzędu wynosi 64. W ciągu ostatniej doby w Czechach stwierdzono 6402 nowe zakażenia SARS-CoV-2, najwięcej od 19 listopada. Laboratoria wykonały w środę 22 951 testów na koronawirusa i 27,89 proc. z nich miało wynik pozytywny. To najwyższy odsetek od 7 listopada. Tzw. aktywnych przypadków jest obecnie 60 161. Według ostatnich danych w szpitalach jest 4326 pacjentów, w stanie ciężkim jest 545 z nich.

Zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego gabinet premiera Andreja Babisza uzyskał od Izby Poselskiej w środę po sześciogodzinnej debacie. Rząd wnioskował o kolejnych 30 dni obowiązywania nadzwyczajnych regulacji, bez których moc straciłyby rozporządzenia wprowadzające restrykcje, potrzebne zdaniem ministra zdrowia Jana Blatnego do walki z epidemią. Posłowie zgodzili się, by stan wyjątkowy obowiązywał do 23 grudnia.

Według Blatnego rząd najprawdopodobniej ponownie będzie prosić Izbę Poselska o przedłużenie stanu wyjątkowego. Obserwowany wzrost zakażeń jest - jak powiedział - "powolny, ale zauważalny". O możliwości powrotu do niektórych ograniczeń rząd ma debatować w poniedziałek. Minister zdrowia stwierdził, że raczej nie będzie wprowadzany zakaz handlu w małych sklepach.

Blatny nie widzi obecnie zagrożenia dla wydolności systemu służby zdrowia. Szpitale dysponują wystarczającą rezerwą wolnych łóżek oraz niezbędnej aparatury medycznej. Anulowano już obowiązek świadczenia pracy w szpitalach i instytucjach ochrony zdrowia przez studentów medycyny.

Po wcześniejszej zgodzie posłów rząd przedłużył obowiązywanie stanu wyjątkowego już trzeci raz. Wiosną obowiązywał od 12 marca przez 66 dni.

Z Pragi Piotr Górecki