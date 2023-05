Czechy: Przewodnicząca KE zapowiada projekt przepisów ws. produkcji amunicji dla Ukrainy

Komisja Europejska przedstawi w środę projekt przepisów pozwalających na przyspieszenie produkcji amunicji w Unii Europejskiej - zapowiedziała we wtorek w Pradze przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen po spotkaniu z prezydentem Czech Petrem Pavlem.

Według przewodniczącej KE propozycja będzie dotyczyć 1 miliarda euro. 500 mln ma pochodzić ze środków komisji, a kolejne środki m.in. od państw członkowskich, które zgodziły się na dalsze finansowanie dostaw amunicji dla Ukrainy. "Chodzi o szybkość i zwiększenie skali produkcji amunicji, bo Ukraina potrzebuje jej teraz. To dobra wiadomość dla Ukrainy, a także dla zdolności obronnych Europy" - stwierdziła Ursula von der Leyen.

O potrzebie zwiększenia dostaw amunicji dla Ukrainy prezydent Czech mówił po powrocie ze swojej niedawnej wizyty w tym kraju. Zapewnienie dostaw uznał za kwestię "krytyczną". Podczas spotkania z von der Leyen poruszył też kwestię wspierania Ukrainy w procesie akcesyjnym do Unii Europejskiej. "Również w naszym interesie jest to, by strefa stabilności, współpracy i bezpieczeństwa, którą stanowi Unia Europejska, rozszerzała się" - powiedział prezydent Czech.

Spotkanie Petra Pavla z Ursulą von der Leyen dotyczyło także relacji z Chinami. Pavel uznał, że kraje UE muszą stworzyć przeciwwagę w strategicznej rywalizacji z azjatyckim mocarstwem, które nie podziela wspólnych wartości z państwami demokratycznymi.

Von der Leyen przyjechała do Pragi z krótka wizytą w ramach zadośćuczynienia za odwołane spotkanie z Pavlem, gdy był on w Brukseli. Szefowa KE musiała wtedy wyjechać w związku z narodzinami wnuka.

Piotr Górecki