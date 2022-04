Czechy: Przewodniczący Senatu po powrocie z Kijowa: powinniśmy krzyczeć o tym, co widzieliśmy na Ukrainie

Ukraińscy przywódcy potrzebują tego, by politycy z krajów demokratycznych przyjeżdżali na Ukrainę i jako naoczni świadkowie opowiadali światu o tym, co się tam stało - mówił w piątek po powrocie z Kijowa przewodniczący czeskiego Senatu Milosz Vystrczil. Należy wykrzyczeć światu rzeczy, które tam widzieliśmy - podkreślił.

Celem czwartkowej podróży czeskich senatorów na Ukrainę było wsparcie strony ukraińskiej i zapewnienie, że Republika Czeska uważa ten kraj za suwerenne, niezależne i sprawnie funkcjonujące państwo - przekazał Vystrczil.

Zaznaczył, że senatorowie chcieli również upewnić się, że strona ukraińska rzetelnie informuje o skutkach wojny. Zdaniem Vystrczila, Ukraina potrzebuje dalszej pomocy humanitarnej i militarnej. Przewodniczący zadeklarował także, że Praga będzie się angażować w działania mające dać Ukrainie perspektywę pełnego członkostwa w Uniii Europejskiej.

Vystrczil przemawiając w parlamencie w Kijowie odrzucił możliwość ustępstw terytorialnych wobec Rosji, a działania rosyjskich żołnierzy w ukraińskich miastach i miasteczkach porównał do nazistowskiej eksterminacji czeskich wsi.

Oprócz Vystrczila w ramach czeskiej delegacji do Kijowa udali się również pierwszy wiceprzewodniczący Senatu Jirzi Rużiczka i przewodniczący senackiej komisji spraw zagranicznych Pavel Fischer.

Rużiczka powiedział po powrocie, że strona ukraińska potrzebuje również więcej broni, zwłaszcza ciężkiej. Podkreślił, że ponieważ Republika Czeska dostarcza Ukrainie takie uzbrojenie, apel najprawdopodobniej skierowany jest do innych państw. Fischer zaznaczył, że ponieważ po wojnie nie będzie powrotu do normalnych stosunków gospodarczych z Rosją, należy otworzyć przedsiębiorcom drzwi do nowych rynków.

Czescy senatorowie złożyli wizytę na Ukrainie w czwartek, wraz z delegacją Senatu RP kierowaną przez marszałka Tomasza Grodzkiego. W skład polskiej delegacji weszli również wicemarszałkowie Gabriela Morawska-Stanecka i Michał Kamiński oraz senator Marcin Bosacki. Polscy i czescy senatorowie odwiedzili Kijów oraz leżace w jego pobliżu miasta: Borodziankę, Buczę i Irpień - w których w podzielanej przez państwa zachodnie opinii władz ukraińskich siły rosyjskie dopuściły się masowych zbrodni na cywilach.

Z Pragi Piotr Górecki