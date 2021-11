Czechy: Rozpoczął się festiwal filmów środkowoeuropejskich 3KinoFest

Nowości filmowe z Czech, Polski, Węgier i Słowacji zostaną zaprezentowane podczas trwającego 10 dni festiwalu 3KinoFest, który rozpoczął się w środę wieczorem Pradze. Podczas inauguracji wyświetlono film „Czarna owca” Aleksandra Pietrzaka.

O laur najlepszego filmu konkurują "25 lat niewinności" Jana Holoubka, "Biały potok" Michała Grzybowskiego, "Bóg Internetów" Joanny Satanowskiej, "Proste rzeczy" Grzegorza Zaricznego, "Każdy ma swoje lato" Tomasza Jurkowskiego, "Magnezja" Macieja Bochniaka, "Mistrz" Macieja Barczewskiego, "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej i "Żeby nie było śladów" Jana P. Matuszyńskiego.

Przewodniczącym międzynarodowego jury jest dyrektor artystyczny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Tomasz Kolankiewicz.

"To bardzo cenna inicjatywa łączenia różnych kultur. Wydaje mi się, że kultura jest polem dialogu i łączenia różnych wrażliwości" - powiedział PAP Kolankiewicz. "Dialog przez kino to idea, która jest mi bliska. Cieszę się na to spotkanie. Ciekaw jestem filmów czeskich, słowackich, węgierskich i tego, jak na tym tle wypadną filmy polskie" - powiedział.

Zwrócił uwagę, że kinematografie w Europie Środkowej mają swoją specyfikę. "Inaczej rozkładają akcenty, ale mają niezwykle burzliwą historię. Czechosłowacka nowa fala, węgierska nowa fala to istotne prądy historyczne, ale czescy, słowaccy i węgierscy twórcy wygrywali istotne imprezy z takim silnym indywidualnym rysem" - stwierdził Kolankiewicz i zauważył, że ostatnio były lata, gdy polska kinematografia była nieco z tyłu. "Na szczęście to się zmienia, co mnie cieszy" - powiedział Kolankiewicz PAP.

Tematem przewodnim festiwalu są wizjonerzy. Świat potrzebuje wizjonerów, powiedział podczas inauguracji twórca i dyrektor festiwalu Wawrzyniec Menszl. Jednym z takich wizjonerów był Stanisław Lem, którego 100 lecie urodzin przypadło na 2021 r. W ramach festiwalu pokazany zostanie film "Lem" Tomasza Kamińskiego oraz retrospektywa 11 filmów inspirowanych twórczością pisarza. Zaprezentowane zostaną także komiksy związane z książkami twórcy "Solarisa".

Menszl, któremu podczas inauguracji festiwalu przedstawiciele ambasady RP w Pradze wręczyli odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej", przyznanej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Glińskiego, powiedział, że także w następnych latach festiwal będzie zajmować się wizjonerami. "Nie chodzi o filmy, konkursowe. One pokazują, co wydarzyło się w kinematografii czterech krajów w ostatnim roku, a wizjonerzy i wizjonerstwo będą dla nas ważnym punktem odniesienia z wielu punktów widzenia"- powiedział PAP twórca i dyrektor festiwalu 3KinoFest.

Dlatego też wizjonerstwo jest motywem programu towarzyszącego festiwalu, który po raz pierwszy miał miejsce w 2013 roku, obejmuje wystawy, prelekcje i warsztaty artystyczne. Przewidziano także przegląd filmów z krajów Grupy Wyszehradzkiej poruszających temat mitu patrioty i bohatera.

Trwający 10 dni festiwal reklamuje się jako "festiwal dla wymagającego widza". Menszl powiedział, że nie może w stu procentach określić jaki jest widz i uczestnik festiwalu. "Nie możemy powiedzieć, że to jest widz w wieku od 20 do 30 lat, dobrze sytuowany. My mamy widzów, którzy są z różnych środowisk i w różnym wieku. Mamy studentów, którzy odkrywają kinematografię Europy Środkowej i mamy tych, którzy jeszcze pamiętają z czeskiej telewizji polskie filmy. Znają Kieślowskiego prawie na pamięć, a na Wajdzie się wychowywali, ale to także nie jest większość naszych widzów" powiedział Menszl PAP.

Jak zauważył Menszl filmowa impreza w Pradze nie byłaby możliwa bez wsparcia Polsko-Czeskiego Forum. Miasta Pragi, Funduszu Wyszehradzkiego, Instytutu Adama Mickiewicza i Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej.

Z Pragi Piotr Górecki