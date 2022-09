Czechy: Rozpoczęła się II tura częściowych wyborów do Senatu

W Czechach o godz. 14 otwarto lokale wyborcze. Około 2,5 mln obywateli wybiera 24 senatorów. Przed tygodniem w I turze wyborów obsadzono tylko trzy mandaty. Uzupełniające wybory na jedną trzecią miejsc w izbie wyższej odbywają się co dwa lata.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Głosowanie może zdecydować o fotelu marszałka Senatu. Jego obecny przewodniczący Milosz Vystrczil ze współrządzącej Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS) broni mandatu w Igławie, konkurując z Janą Nagyovą z ruchu Ano byłego premiera Andreja Babisza.

Głosowanie w Igławie należy do najpilniej obserwowanych i komentowanych. Nayova wspólnie z byłym premierem zasiada na ławie oskarżonych w procesie związanym z nieprawidłowościami w pozyskiwaniu dotacji europejskich.

Obecne wybory uzupełniające nie będą miały wpływu na większość w izbie wyższej, która należy do centroprawicowej koalicji aktualnie rządzącej w Czechach. Opozycyjny ruch Ano ma szansę po raz pierwszy mieć własny klub w Senacie, co wymaga co najmniej pięciu senatorów.

Z Pragi Piotr Górecki