Czechy: Rozpoczęły się wybory lokalne i częściowe do Senatu

W Czechach o godz. 14 w piątek rozpoczęły się wybory lokalne do rad gmin i do jednej trzeciej składu Senatu. Po nocnej przerwie głosowanie będzie kontynuowane w sobotę do godz. 14.00. Zdaniem części obserwatorów wybory są referendum nad koalicyjnym centroprawicowym rządem Petra Fiali.

O mandat w tegorocznych wyborach samorządowych ubiega się ponad 195 tys. kandydatów. Mniej o ponad 20 tys. niż podczas ostatnich wyborów cztery lata temu. Mniej jest też kandydatów do obsadzenia jednej trzeciej miejsc w Senacie.

Wstępne wyniki powinny być znane w sobotę wieczorem.

Zgodnie z ordynacją wyborczą głosowanie na senatorów odbywa się w dwóch turach. Druga zostanie zorganizowana 30 września i 1 października br. W piątkowym i sobotnim głosowaniu nie wybiera się zgromadzeń regionalnych, które są odpowiednikiem polskich sejmików wojewódzkich, a które wyłoniono przed dwoma laty.

W przeciwieństwie do wyborów parlamentarnych czy europejskich, wyborcy w czeskich wyborach lokalnych nie muszą głosować tylko na jedną partię, ale mogą wybierać między kandydatami z kilku ugrupowań. Muszą jednak uważać, by nie popełnić błędu technicznego i np. nie zaznaczyć większej liczby kandydatów niż jest miejsc w radzie konkretnej gminy. Taki głos byłby nieważny. Inny możliwy błąd może polegać na zaznaczaniu nazwisk nie przez postawienie przy nich krzyżyka, ale otoczenie numeru kandydata kółkiem. System zakreślania kółkiem stosowany jest w wyborach do Izby Poselskiej.

Mimo rosnącej liczby zachorowań na Covid-19 głosowaniu nie towarzyszą żadne restrykcje higieniczne. Nie ma także dodatkowo organizowanych punktów w zamkniętych oddziałach zakaźnych.

Obserwatorzy zwracają uwagę, że na wyniki wyborów może mieć wpływ wysoka inflacja i związana z nią drożyzna, wysoki ceny energii oraz afery związane z kilkoma politykami ruchu Burmistrzowie i Niezależni (STAN), który współrządzi w Czechach.

Z Pragi Piotr Górecki

