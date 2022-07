Czechy: Rząd: na wschodniej flance NATO do końca 2024 roku ma służyć do 1200 naszych żołnierzy

Czeski rząd zdecydował w środę o udziale w latach 2023-2024 do 1200 żołnierzy w misjach na wschodniej flance NATO. Ich mandat musi jeszcze uchwalić parlament Czech. Rząd planuje także wysłanie 20 żołnierzy do ochrony czeskich placówek na Ukrainie.

Łącznie w misjach zagranicznych ma uczestniczyć do 1362 żołnierzy z Czech. Do tego limitu nie są wliczani uczestnicy unijnych misji w Mali i Iraku, ponieważ ich przyszłość jest przedmiotem dyskusji w UE. Jeżeli armia nadal będzie miała być zaangażowana w te misje, to rząd uzupełni program zagranicznych wyjazdów czeskich żołnierzy jesienią. Obecny mandat misji jest ważny do końca 2022 roku, a jego przedłużenie wymaga zgody parlamentu.

W ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO czescy żołnierze są obecni m.in. na Litwie i Łotwie oraz dowodzą wielonarodową Grupą Bojową NATO na Słowacji. Nowością jest wniosek o ochronę przez żołnierzy czeskiej ambasady na Ukrainie. W przeszłości takie rozwiązanie stosowane było w Afganistanie.

Rząd Czech chce także uzyskać zgodę parlamentu na pobyt na terytorium kraju do 800 zagranicznych żołnierzy. Nie dotyczy to stacjonowania żołnierzy państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Z Pragi Piotr Górecki