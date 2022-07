Czechy: Rząd prosi o międzynarodową pomoc w walce z pożarem w parku narodowym

Rząd Czech wystąpił do Słowacji i innych krajów o pomoc w gaszeniu ogromnego pożaru, który od niedzieli szaleje na terenie Parku Narodowego Czeska Szwajcaria na północnym zachodzie kraju - poinformował we wtorek szef MSW Vit Rakuszan. Do mieszkańców odległych regionów, zaniepokojonych docierającym do nich dymem, zaapelował o spokój i niedzwonienie na linie alarmowe, jeśli w pobliżu nie widać płomieni.

Dym nie jest toksyczny - uspokoił Rakuszan, apelując w czeskiej telewizji publicznej o spokój i ułatwienie pracy strażakom walczącym z pożarem. Podobne apele pojawiły się w mediach społecznościowych na kontach regionalnych komend straży pożarnej.

Rakuszan powiedział we wtorek, że w związku z pożarem lasów w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria rząd w Pradze wystąpił o pomoc międzynarodową, nie precyzując, do jakich państw poza Słowacją skierowano prośbę o wsparcie. Jak podkreślił, potrzebne są trzy duże samoloty gaśnicze oraz dwa śmigłowce.

Na miejscu działa około 30 zespołów straży pożarnej. Akcję gaśniczą utrudnia trudno dostępny teren, dodatkowo ogień przybiera na sile przez to, że z parku nie wywożono drewna zaatakowanego przez kornika, które teraz stanowi pożywkę dla płomieni. Strażacy poinformowali jednak, że w rejonie wiatr się uspokoił, i mają nadzieję, że jeszcze we wtorek uda się opanować sytuację.

Pożar lasów w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria wybuchł w niedzielę rano w trudno dostępnym, skalnym terenie. We wtorek dowódcy akcji ratowniczej informowali, że żywioł rozprzestrzenił się na obszarze o powierzchni ok. 30 hektarów.

Nie było informacji o rannych mieszkańcach lub strażakach w rejonie objętym pożarami. Wszyscy ewakuowani trafili do tymczasowych schronisk w pobliskim Dieczinie.

Z Pragi Piotr Górecki