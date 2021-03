Czechy: Sąd Najwyższy: w stanie wyjątkowym nie należy zaostrzać kar za kradzieże

Czeski Sąd Najwyższy zdecydował we wtorek, że w czasie stanu wyjątkowego nie należy automatycznie zaostrzać kar za kradzieże. Sędziowie mogą tak postępować tylko gdy ma to bezpośredni związek z pandemią Covid-19 lub sprawcy wykorzystali wprowadzenie stanu wyjątkowego.

Wykładnia SN może mieć zastosowanie do wszystkich wyroków, które zapadły w związku z przestępstwami popełnionymi od wiosny 2020 roku, gdy w Czechach z powodu pandemii koronawirusa zaczął obowiązywać stan wyjątkowy.

W przypadku kradzieży sądy najczęściej dawały surowsze wyroki, na co pozwalają przepisy o stanie wyjątkowym. W normalnych okolicznościach za zwykłą kradzież grozi kara do dwóch lat więzienia, a w warunkach nadzwyczajnych od dwóch do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Zdaniem SN, zamiast automatycznego podnoszenia kary należy szukać indywidualnych powiązań ze stanem wyjątkowym. Prezes SN Peter Angyalossy powiedział w czeskiej telewizji publicznej, że wyższy wyrok mógłby dostać złodziej środków bezpośredniej ochrony - zwykłych maseczek lub masek z filtrem albo urządzeń medycznych.

O wykładnię poprosili Sąd Najwyższy sędziowie zajmujący się sprawą mężczyzny, który ukradł paczkę cukierków na stacji benzynowej, a następnie groził personelowi. Otrzymał karę dwóch i pół roku bezwarunkowego więzienia. Inny surowy wyrok zaskarżony do wyższych instancji dotyczył kradzieży wędliny i kartonu z piwem.

Komentując wykładnię SN, media zwracają uwagę na wtorkowy wyrok sądu pierwszej instancji w Pradze, który zajmował się innym niż kradzież przestępstwem popełnionym w czasie stanu wyjątkowego.

Oskarżony Lukasz Vesely z Cieplic w kraju (województwie) usteckim, miał podczas demonstracji w październiku 2020 roku przeciwko rządowym ograniczeniom związanym z pandemią rzucić w policjantów kawałkiem wyrwanej z ogrodzenia sztachety. Został skazany na rok pozbawienia wolności oraz, co podkreślili obserwatorzy procesu, na dwuletni zakaz przebywania na terenie Pragi. Wyrok nie jest prawomocny.

Z Pragi Piotr Górecki