Czechy: skup butelek PET i puszek po napojach powinien zacząć funkcjonować w 2025 roku

Minister środowiska Czech Petr Hladik poinformował we wtorek, że w jego resorcie rozpoczęły się prace nad projektem ustawy regulującej skup plastikowych butelek PET oraz puszek po napojach. Wstępnie wysokość kaucji określono na 4-5 koron, czyli mniej niż 1 zł. Skup powinien zacząć funkcjonować w 2025 roku.

Kaucja za butelki ma dotyczyć opakowań po napojach bezalkoholowych o pojemności od 0,1 do 3 litrów oraz po napojach zawierających do 15 procent alkoholu. Sprzedawcy będą mieli obowiązek zapewnienia miejsca do gromadzenia opakowań.

Według Hladika system mógłby zostać uruchomiony w połowie 2025 roku.

Oprócz sklepów, do systemu skupu powinny być włączone wszystkie stacje benzynowe o powierzchni powyżej 50 metrów kwadratowych. Obowiązkowo muszą w nim uczestniczyć również sprzedawcy internetowi. Mniejsze sklepy mogą dołączyć dobrowolnie.

W gminach, gdzie nie powstaną punkty skupu w sklepach czy na stacjach benzynowych, ma je stworzyć operator systemu, który będzie powołany do zarządzania skupem i późniejszym przekazywaniem opakowań do utylizacji.

Hladik zapowiedział, że programem skupu nie zostaną objęte plastikowe butelki po mleku i produktach mlecznych, ponieważ z powodu zanieczyszczenia nie można z nich wyprodukować nowych opakowań. Celem systemu jest przywrócenie do obiegu 90 procent plastikowych butelek w ciągu pięciu lat od jego uruchomienia.

Z Pragi Piotr Górecki