Czechy: Śmigłowce wznowiły gaszenie pożaru lasów w parku narodowym Czeska Szwajcaria

Śmigłowce z Polski, Słowacji i Czech w środę rano wznowiły gaszenie trwającego czwartą dobę pożaru lasów w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. W ciągu dnia do akcji mają przystąpić samoloty gaśnicze z Włoch. Od niedzieli ogień zniszczył osiem domów. Nie ma informacji o ofiarach.

W nocy strażacy skutecznie bronili przed ogniem ewakuowanych miejscowości: Mezna, Mezni Louka i Vysoka Lipa. Ogień nie zdołał przybliżyć się także do wsi Janov, która jest przygotowana do ewakuacji, ale mieszkańcom na razie pozwolono zostać w domach. W sumie z terenów objętych pożarem ewakuowano 450 osób.

Według strażaków walka z ogniem trwa na obszarze o długości 2 km i szerokości 5 km. W akcji uczestniczy ponad 400 strażaków. Część z nich ściągnięto z siedmiu regionów kraju, kierujący akcją nie wykluczają sprowadzenia kolejnych rezerw.

Strażacy i pracownicy parku nie wiedzą, w jakim stanie jest obecnie największa atrakcja Czeskiej Szwajcarii - kamienny most, należący do największych w Europie. Podejrzewa się, że pod wpływem gorąca mógł popękać piaskowiec, z którego została wykonana przeprawa.

Policja zamknęła drogi dojazdowe do Parku Narodowego Czeska Szwajcaria. Najprawdopodobniej na terenie całego kraju (województwa) usteckiego na północnym zachodzie Czech zostanie wprowadzony w środę dwutygodniowy zakaz wstępu do lasów. Władze obawiają się, że przy wysokich temperaturach i suszy nieuwaga odwiedzających lasy mogłaby doprowadzić do powstania nowych pożarów, a na walkę z nimi nie byłoby już sił ani środków.

Z Pragi Piotr Górecki