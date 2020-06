Czechy: Stan zagrożenia powodziowego na rzece Witce (Smiedzie) na północy kraju

W kraju (województwie) libereckim na północnym zachodzie Czech wylała rzeka Witka (Smieda) płynąca w stronę Polski. Kilkadziesiąt osób ewakuowano. We Frydlancie, największym mieście regionu, nie ma elektryczności.

W regionie stany alarmowe, spowodowane ulewnymi deszczami, osiągnęły także inne rzeki w pobliżu Frydlandu. Stan kulminacyjny na Witce zanotowano o godz. 14; rzeka płynie w stronę Polski, gdzie wpada do Nysy Łużyckiej.

Woda rozlała się do ogrodów i na pola, zalała piwnice i utrudniła lub wstrzymała komunikację. Gmina Viszniova została odcięta od świata. Do zagrożonych miejsc strażacy dowozili worki z piaskiem. O pomoc zwrócono się również do jednostek w sąsiednich regionach.

Według ostatnich doniesień czeskich mediów w rejonie ustał ulewny deszcz, więc wojewódzki sztab kryzysowy, który obradował po godz. 17, nie wprowadził stanu nadzwyczajnego w związku z powodzią.

Przedstawiciele lokalnych władz podkreślali, że wszystkie instytucje związane z ochroną zdrowia i własności mieszkańców: strażacy, żołnierze, policjanci i ratownicy medyczni stanęli na wysokości zadania.

W zalanych miejscowościach około 1,2 tys. gospodarstw nie ma prądu, są też problemy z dostawą wody pitnej. W kilku gminach uszkodzone zostały wodociągi. Deszcze na północy i wschodzie kraju mają padać do poniedziałku.

Z Pragi Piotr Górecki