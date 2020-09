Czechy: Szef MSW: odrzucamy wszelką obowiązkową redystrybucję migrantów

Czechy odrzucają wszelkie obowiązkowe przyjmowanie migrantów z innych państw Unii Europejskiej - oświadczył w środę wicepremier, szef MSW Jan Hamaczek. Przypomniał, że jest to „stanowisko długofalowe i zbieżne ze stanowiskiem Grupy Wyszehradzkiej”.

"Jesteśmy zasadniczo przeciwko. Nie zgodzimy się na żadną propozycję, która zawiera przymusową relokację" - powiedział Hamaczek dziennikarzom w reakcji na przedstawione wcześniej w środę propozycje Komisji Europejskiej w sprawie zmian w prawie dotyczącym migracji oraz systemu azylowego UE.

Według ministra spraw wewnętrznych w propozycji KE najważniejsze jest wzmocnienie ochrony zewnętrznych granic Unii i przyspieszenie powrotów nielegalnych migrantów do krajów ich pochodzenia.

Hamaczek podkreślił, że zmiany w prawie muszą zostać ocenione i zaakceptowane przez państwa członkowskie, i jego zdaniem nie ma pewności, że uda się to osiągnąć. Podkreślił, że Czechy są gotowe do omówienia nowej propozycji KE.

Szef czeskiego MSW zadeklarował, że Republika Czeska nadal będzie wspierać materialnie kraje, do których docierają migranci, oraz będzie kontynuować program pomocy związany z misjami policjantów i strażników granicznych.

KE zaproponowała w środę m.in. wprowadzenie szybkiej ścieżki, aby w procedurze granicznej zdecydować, czy dana osoba ma szanse na azyl, czy też się do niego nie kwalifikuje. W tym drugim przypadku w ciągu 12 tygodni wydawana byłaby decyzja o powrocie.

Jeśli jakiś kraj byłby pod nadmierną presją migracyjną, wówczas mógłby się zwrócić o uruchomienie mechanizmu solidarności. W jego ramach państwa członkowskie miałyby albo relokować do siebie osoby starające się o azyl, albo zająć się deportacjami tych migrantów, którzy nie kwalifikują się do przyznania im ochrony międzynarodowej. KE nazywa tą drugą możliwość "sponsorowaniem powrotów". Kraj, który się na to zdecyduje, będzie miał osiem miesięcy, żeby doprowadzić do wyjazdu osób z decyzją deportacyjną. Jeśli mu się to nie uda (lub uda się tylko częściowo), wówczas byłby zobowiązany relokować migrantów do siebie.

Z Pragi Piotr Górecki