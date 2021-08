Czechy: Szef MSZ oferuje wizę wjazdową białoruskiej lekkoatletce Cimanouskiej

Minister spraw zagranicznych Czech Jakub Kulhanek poinformował w niedzielę, że zaoferował wizę wjazdową białoruskiej lekkoatletce Chryscinie Cimanouskiej, by mogła ubiegać się o międzynarodową ochronę. Sportsmenka informowała wcześniej, że władze Białorusi chcą zmusić ją do powrotu do Mińska.

Kulhanek ocenił, że sytuacja wokół Cimanouskiej jest "skandaliczna", a ofertę wjazdowej do Czech uzgodnił z premierem Andrejem Babiszem i wicepremierem, ministrem spraw wewnętrznych Janem Hamaczkiem.

O pomoc dla sportsmenki apelował przewodniczący Krajowej Agencji Sportu Filip Neusser. Według niego Cimanouska mogłaby przylecieć z Tokio do Pragi na pokładzie rządowego samolotu, którym ma wracać kolejna grupa czeskich olimpijczyków i ekip technicznych.

Cimanouska przed kilkoma dniami skrytykowała swoich trenerów za to, że z powodu ich zaniedbań do Igrzysk nie dopuszczono trzech białoruskich biegaczek, a ona sama została zapisana do udziału w sztafecie 4x400 m, choć biega na 200 m. W niedzielę sportsmenka poinformowała, że jej opiekunowie próbują zmusić ją do powrotu na Białoruś, a nakaz usunięcia jej z ekipy i odesłania do kraju przyszedł z Mińska. Dziennikarze obecni w niedzielę na lotnisku w Tokio przekazali, że Cimanouska nie wsiadła do samolotu rejsowgo do Stambułu, skąd miała lecieć do Mińska.

Pomoc dla Białorusinki zadeklarowała już polska ambasada w Tokio.

Lekkoatletka jest w kontakcie z przedstawicielami diaspory białoruskiej w Japonii. Według nich Cimanouska chce wystąpić o azyl w Austrii lub Niemczech. O jej ewentualnej reakcji na czeską ofertę media nie informują.

Z Pragi Piotr Górecki