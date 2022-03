Czechy: Szef MSZ: w obecnej sytuacji nie ma większego gestu niż osobista wizyta w Kijowie

Wyjazd premierów Czech, Polski i Słowenii do Kijowa to jasny i zrozumiały gest solidarności z Ukrainą ze strony Republiki Czeskiej i całej Europy - ocenił we wtorek szef czeskiej dyplomacji Jan Lipavsky. „W obecnej sytuacji nie ma większego gestu niż osobista wizyta w Kijowie” – podkreślił.

Lipavsky powiedział portalowi gazety "DenikN", że wyjazd został zorganizowany przez stronę polską, a za wyjazd czeskiego premiera odpowiedzialna była kancelaria rządu. Ministerstwo spraw zagranicznych zostało poinformowane o podróży z wyprzedzeniem - dodał.

Podkreślił, że całe społeczeństwo czeskie stoi po stronie Ukrainy i jej mieszkańców, a podróż premiera Petra Fiali do Kijowa jest jasnym i niezaprzeczalnym gestem poparcia. Powiedział, że Czechy są w czołówce Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o wsparcie dla Kijowa, i wskazał na zamykanie czeskich konsulatów w Rosji i zakończenie wydawania wiz. Jego zdaniem istotne są też działania przeciwko działalności rosyjskich służb specjalnych.

Lipavsky podkreślił również, że dzięki podróży Fiali do Kijowa Praga wyraźnie zaznaczy swoją obecność na politycznej mapie Europy przed objęciem przez Czechy przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, co nastąpi w połowie bieżącego roku.

Z Pragi Piotr Górecki