Czechy: Szef MSZ zawiesił licencje na sprzedaż uzbrojenia do Kazachstanu

Minister Spraw Zagranicznych Czech Jan Lipavsky zwiesił we wtorek wydawanie licencji na wywóz produkcji specjalnej do Kazachstanu. Dotyczy to uzbrojenia i materiałów, które mogłyby być użyte do tłumienia zamieszek i demonstracji.

Resort spraw zagranicznych poinformował o decyzji ministerstwo przemysłu i handlu, które wydaje zezwolenia i nadzoruje ich realizację. Według dostępnych danych resortu, które dotyczą 2020 r., czeskie firmy dysponowały 11 zezwoleniami eksportowymi o wartości prawie 17 mld euro.

Zezwolenia dotyczą m.in. broni palnej, pojazdów oraz chemikaliów, w tym substancji wykorzystywanych przy tłumieniu zamieszek.

Decyzja Lipavskiego ma związek z wydarzeniami w Kazachstanie, gdzie na początku roku wybuchły zamieszki. W największym mieście, Ałmaty demonstranci zaatakowali budynki rządowe i sklepy. Protesty zostały brutalnie stłumione przez siły bezpieczeństwa, a prezydent Kasym-Zomart Tokajew pozwolił na strzelanie do protestujących ostrą amunicją.

Z Pragi Piotr Górecki