Czechy: Szef sztabu generalnego: w starciu Rosji z NATO będziemy uczestniczyć od pierwszej minuty

Jeśli dojdzie do starcia między Rosją a NATO, czeskie wojsko będzie jego uczestnikiem od pierwszej minuty, powiedział we wtorek szef sztabu generalnego Czech gen. Kamil Rzehka na dorocznej odprawie dowództwa wojskowego. Prezydent Milosz Zeman potwierdził swoje pełne poparcie dla Ukrainy.

Czeskie wojsko musi zachować swoje doświadczenia z operacji antyterrorystycznych, ale przede wszystkim musi przygotować się do wojny na dużą skalę z zaawansowanym przeciwnikiem, powiedział Rzehka. Zdaniem szefa sztabu generalnego na to, że dojdzie do działań wojennych w Ukrainie wiele wskazywało jeszcze przed 2014 roku, kiedy to Rosja anektowała Krym. "Nasze zachodnie społeczeństwa nie chciały tego widzieć i nie chciały słuchać tych, którzy to widzieli" - powiedział.

W rozpoczęciu dorocznej narady po raz ostatni uczestniczył kończący drugą kadencję prezydent Milosz Zeman. Podkreślił, że udział czeskich żołnierzy w misjach zagranicznych jest niezastąpiony, a Republika Czeska ponosi odpowiedzialność za światowe bezpieczeństwo jako członek Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO). Uznał, że należy pomagać Ukrainie walczącej z rosyjską agresją, ale nie można zapominać o innym wrogu, a mianowicie o międzynarodowym terroryzmie.

Premier Petr Fiala zauważył, że ostatnie eksplozje rakiet na terytorium Polski pokazały, że zawsze istnieje ryzyko eskalacji konfliktu. Podkreślił, że Rosja w ciągu ostatniej dekady systematycznie podważała porządek międzynarodowy, wielokrotnie łamała niepisane i pisane zasady stosunków międzynarodowych. Według niego Ukrainie trzeba pomóc, aby jak najszybciej zakończyć rosyjską agresję.

W podobnym tonie wypowiadała się także minister obrony Jana Czernochova, która stwierdziła, że bezpieczeństwo Republiki Czeskiej i Europy jest związane z wynikiem wojny na Ukrainie. Jej zdaniem konflikt pokazał, jak ważne dla Czech jest posiadanie aktywnej rezerwy. Czeska armia ma aktualnie niespełna 4 tys. żołnierzy w aktywnej rezerwie. W ciągu kilku najbliższych lat chce zwiększyć ich liczbę do 15 tys. W czeskich siłach zbrojnych jest około 27 tys. żołnierzy zawodowych.

Z Pragi Piotr Górecki