Czechy: Szefowie MSZ państw V4 za integracją Bałkanów Zachodnich z UE

Ministrowie spraw zagranicznych krajów Grupy Wyszehradzkiej wsparli w poniedziałek w Pradze europejskie aspiracje państw Bałkanów Zachodnich. Szef polskiego MSZ Jacek Czaputowicz uznał, że nie można zaakceptować wstrzymania rozmów na ten temat.

W spotkaniu, obok Czaputowicza oraz gospodarza, czeskiego ministra spraw zagranicznych Tomasza Petrziczka, uczestniczyli szefowie dyplomacji Węgier Peter Szijjarto oraz Słowacji Miroslav Lajczak. Petrziczek powiedział dziennikarzom, że państwa V4 jednoznacznie podkreśliły swoją solidarność z krajami Bałkanów Zachodnich, a także z państwami należącymi do Partnerstwa Wschodniego.

Czaputowicz przypomniał, że Polska przewodniczy Procesowi Berlińskiemu, który wspiera współpracę regionalną państw Bałkanów Zachodnich. Dalszemu dialogowi UE z krajami regionu poświęcone ma być także spotkanie z państwami Bałkanów Zachodnich planowane przez czeską prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Czaputowicz powiedział, że ma odbyć się także szczyt UE z państwami Bałkanów. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że "musi być wola po stronie UE, a jak wiemy niektóre z państw, naszym zdaniem, wstrzymują prowadzenie tych rozmów, a my uważamy, że to jest nie do przyjęcia".

Czaputowicz zwrócił uwagę, że Grupa Wyszehradzka opowiada się za silnymi związkami transatlantyckimi, "za reformami i utrzymaniem gotowości Sojuszu Atlantyckiego". "Pokazujemy swoją solidarność z innymi państwami i oczekujemy takiej solidarności ze strony Sojuszu" - oświadczył minister.

Szef polskiej dyplomacji powiedział PAP, że podjęcie rozmów w formacie normandzkim na temat konfliktu w Donbasie, w których 9 lutego będą uczestniczyć w Paryżu m.in. prezydenci Ukrainy Wołodymyr Zełenski i Rosji Władimir Putin, nie oznacza resetu w stosunkach z Moskwą. Dodał, że wszystko zależy od przebiegu rozmów. "Rosja nie wysyła żadnych wyraźnych sygnałów, że chce stosować prawo międzynarodowe" - powiedział Czaputowicz.

Ministrowie Grupy Wyszehradzkiej, którą tworzą Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, zwrócili uwagę, że ich spotkanie odbywa się w pierwszym dniu pracy nowej Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen i w przeddzień szczytu NATO. Petrziczek zapowiedział także spotkania V4 w rozszerzonym formacie - z krajami Beneluksu, a także Litwą, Łotwą i Estonią. Czaputowicz zadeklarował, że polskie przewodnictwo, które rozpocznie się w lipcu 2020 roku, będzie kontynuowało tradycję takich spotkań.

Z Pragi Piotr Górecki