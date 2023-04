Czechy: Szefowie parlamentów państw europejskich wsparli Ukrainę i powołanie trybunału do ścigania rosyjskich zbrodni

Szefowie parlamentów państw europejskich w konkluzjach przyjętych we wtorek na zakończenie dwudniowego spotkania w Pradze zadeklarowali gotowość do dalszego udzielania pomocy Ukrainie. Opowiedzieli się za powołaniem międzynarodowego trybunału do osądzenia zbrodni Rosji na Ukrainie.

W praskim forum Polskę reprezentowali marszałkowie Sejmu i Senatu, Elżbieta Witek i Tomasz Grodzki.

Na konferencji prasowej kończącej spotkanie 53 delegacji z ponad 40 państw, w tym krajów Unii Europejskiej, państw mających status kandydacki lub krajów oczekujących na zaproszenie do Wspólnoty, przewodniczący Senatu Czech Milosz Vystrczil poinformował, że uczestnicy poparli rozszerzenie UE.

Przewodnicząca czeskiej Izby Poselskiej Marketa Pekarova Adamova uznała, że rozmowy akcesyjne z Ukrainą mogłyby się rozpocząć w bieżącym roku.

Przewodniczący parlamentów opowiedzieli się także za bliższą współpracą między UE a Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego.Szefowa czeskiej Izby Poselskiej przekazała, że zgodzono się co do dalszej presji na Rosję poprzez sankcje gospodarcze oraz dostarczanie broni i amunicji na Ukrainę. Zgodnie z przyjętymi konkluzjami zamrożone przez poszczególne kraje rosyjskie aktywa powinny być wykorzystane do odbudowy Ukrainy.

Międzynarodowy trybunał do osądzenia rosyjskich zbrodni powinien także rozstrzygać o kwestiach reparacji za agresję na Ukrainę.

Przewodniczący parlamentów wyrazili również rozczarowanie długotrwałą postawą Chin wobec wojny na Ukrainie i zaapelowali do chińskich polityków, by nie pogarszali sytuacji na polu walki poprzez dostarczanie broni do Rosji.

Zgromadzeni w Pradze politycy opowiedzieli się za kontynuowaniem formatu spotkań kobiet, które przewodniczą parlamentom narodowym.

Z Pragi Piotr Górecki i Edyta Roś