Czechy: Sześć osób zatrzymanych za przemyt narkotyków

Łącznie sześć osób zatrzymano w związku z dwoma przypadkami przemytu narkotyków, ujawnionymi przez krajową centralę antynarkotykową czeskiej policji kryminalnej wspólnie ze służbami celnymi i pracownicy poczty czeskiej – poinformowała w środę policja.

Przemytnicy dokonywali transakcji w walutach cyfrowych, kontaktowali się za pomocą szyfrowanych aplikacji oraz w darknecie (ukrytej części internetu, niewidocznej dla konwencjonalnych przeglądarek i wykorzystywanej m.in. przez przestępów handlujących bronią i narkotykami). Skala transakcji i przemycanych narkotyków jest przedmiotem śledztwa, ale prawdopodobnie chodziło o kilka kilogramów miesięcznie - poinformował na konferencji prasowej szef centrali antynarkotykowej policji Jakub Frydrych.

Akcje policji nosiły kryptonimy "Airbus" i "Komp". W pierwszej zatrzymano pięć osób w wieku od 25 do 28 lat, w drugiej jedną osobę. Według Frydrycha w ramach akcji "Airbus" sprawcy kupowali narkotyki, najprawdopodobniej w Belgii i Holandii, i za pośrednictwem firm kurierskich sprowadzali je do Czech. Chodziło o extasy, kokainę, ketaminę oraz metaamfetaminę. Na czeski rynek przeznaczona była część tych środków odurzających, a pozostałe wysyłano w paczkach Poczty Czeskiej na cały świat, m.in. do USA, Australii oraz Rosji. Proceder miał trwać od 2015 r.

Dwie z zatrzymanych osób zajmowowały się jedynie handlem w darknecie. Pozostałe zajmowały się ostateczną dystrybucją.

Osoba zatrzymana w ramach operacji "Komp" ma 33 lata i była już karana za handel narkotykami. Od 2017 r. pod pseudonimami "Bushplanet" i "DonkeyKong" oferowała ona duże ilości narkotyków extasy, kokainę, ketaminę, metaamfetaminę oraz marihuanę. Do dystrybucji narkotyków także wykorzystywane była państwowa poczta.

Z Pragi Piotr Górecki