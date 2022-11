Czechy: Trzy firmy złożyły ofertę na budowę nowego bloku elektrowni jądrowej w Dukovanach

Otrzymaliśmy trzy oferty w przetargu na budowę nowego bloku elektrowni jądrowej w Dukovanach - poinformowała w środę czeska spółka energetyczna CzEZ. Zainteresowane firmy to: EDF z Francji, KHNP z Korei Południowej oraz Westinghouse z USA. CzEZ przeanalizuje teraz oferty i będzie kontynuował negocjacje z oferentami.

Ostateczne brzmienie ofert ma być znane we wrześniu 2023 r. Spółka nie ujawniła, jakie szczegółowe warunki muszą spełnić firmy ubiegające się o kontrakt. Nowy blok powinien zostać ukończony do 2036 r. Projekt uważany jest za największą inwestycję we współczesnej historii Czech. Według przedstawicieli rządu i CzEZ nowy reaktor powinien kosztować około 160 mld koron, czyli około 6,5 mld euro. Szacunek kosztów dotyczy cen z 2020 r. Dokładna cena będzie znana po zakończeniu przetargu.

Wraz z ofertami na budowę nowego reaktora Dukovany, CzEZ otrzymał również oferty na opcje budowę kolejnego bloku w Dukovanach oraz na budowę trzeciego i czwartego bloku w drugiej czeskiej elektrowni jądrowej w Temelinie - poinformował na Twitterze szef spółki Daniel Benesz. Oferty te są jednak niewiążące, a CzEZ wcześniej zadeklarował, że nie będą one miały wpływu na toczące się obecnie postępowanie przetargowe. Firma zakłada, że umowa na budowę nowego bloku w elektrowni jądrowej w Dukovanach zostanie podpisana w 2024 r.

Francuski EDF, południowokoreański KHNP i amerykański Westinghouse już wcześniej wyrażały zainteresowanie realizacją inwestycji w Dukovanach, więc ich oferty w przetargu nie są zaskoczeniem. Czeskie państwo jeszcze przed ogłoszeniem obecnego przetargu poprosiło te firmy o wypełnienie kwestionariuszy bezpieczeństwa. Celem było dokonanie oceny wszystkich potencjalnych dostawców i uzyskanie informacji niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa. W przeszłości mówiło się także o zainteresowaniu ze strony rosyjskiego Rosatomu i chińskiego CGN, ale właśnie ze względów bezpieczeństwa te firmy nie zostały zaproszone do przetargu.

W Czechach pracuje obecnie sześć bloków jądrowych w dwóch elektrowniach. Dwa bloki, każdy o mocy około 1000 megawatów (MW), znajdują się w Temelinie w południowych Czechach. Cztery mniejsze bloki o mocy 510 MW znajdują się w Dukovanach na Morawach. Elektrownie jądrowe produkują około jednej trzeciej całej energii elektrycznej wytwarzanej w Republice Czeskiej.

Z Pragi Piotr Górecki