Czechy: Tylko 9 z 21 zarejestrowanych kandydatur w wyborach prezydenckich spełnia warunki formalne

Czeskie ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało w piątek, że kandydatury tylko 9 z 21 zarejestrowanych kandydatów w wyborach prezydenckich spełniły warunki formalne. Jedna osoba z tej dziewiątki zostanie wybrana w styczniu 2023 r. nowym prezydentem Czech.

Dwanaście kandydatur nie spełniło wymagań formalnych, czyli ministerstwo negatywnie zweryfikowało listy poparci z podpisami wyborców. Odrzuceni kandydaci będą mieli czas do połowy przyszłego tygodnia, by odwołać się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sędziowie mają dwa tygodnie na podjęcie ostatecznej decyzji. Dopiero wówczas poszczególne komitety wyborcze otrzymają numery, a MSW rozpocznie druk kart wyborczych.

O urząd czeskiego prezydenta ubiegać się będą: były premier, przewodniczący ruchu ANO Andrej Babisz; były dysydent i więzień polityczny, później publicysta i dyplomata, a dziś poseł uchodzącej za skrajną partii Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPD) Jaroslav Baszta; senatorowie Pavel Fischer i Marek Hilszer, którzy starali się o prezydenturę przed pięcioma laty; była rektor Uniwersytetu w Brnie Danusze Nerudova; były szef sztabu generalnego i pełniący najwyższą funkcję w dowództwie NATO Czech, generał Petr Pavel; przewodnicząca Czeskiego Stowarzyszenia Zadłużonych Denisa Rohanova; lider związków zawodowych Josef Strzedula i były rektor Uniwersytetu Karola w Pradze Tomasz Zima.

Według sondaży największe szanse na zwycięstwo mają Babisz, Pavel i Nerudova, ale nie ma pewności, kto spośród nich przejdzie do drugiej tury wyborów. Głosowanie odbędzie się 13 i 14 stycznia 2023 r. Dwa tygodnie później, jeżeli zajdzie taka potrzeba, zostanie zorganizowana druga tura wyborów.

Z Pragi Piotr Górecki