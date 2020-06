Czechy: U wiceprezydenta Pragi stwierdzono zakażenie koronawirusem

Władze miejskie Pragi poinformowały w środę, że testy wykazały u wiceprezydenta stolicy Czech Petra Hlubuczka zakażenie Sars-CoV-2. Radnym i urzędnikom zalecono kwarantannę. Testowani mają być strażacy, z którymi Hlubuczek spotkał się w minionym tygodniu.

Służby sanitarne pracują nad wszystkimi kontaktami Hlubuczka z poprzednich dni i zalecają kwarantannę oraz przeprowadzenie testów.

W związku z zakażeniem wiceprezydenta zagrożona jest sesja Rady Miasta, którą zaplanowano na czwartek. Zrealizowanie jej w systemie online jest utrudnione, ponieważ w gronie osób objętych kwarantanną są technicy odpowiedzialni za realizację takich połączeń. Zgodnie z prawem obrady radnych stolicy muszą być otwarte dla publiczności, co wymaga kolejnych decyzji o charakterze technicznym.

W poniedziałek Hlubuczek uczestniczył w posiedzeniu Rady Miasta, które trwało siedem godzin. We wtorek jeden z radnych odwiedził Izbę Poselską, niższą izbę parlamentu. W konsekwencji kilkoro posłów nie przyszło w środę na posiedzenie Izby Poselskiej. Rozpoczynając obrady, przewodniczący Izby Radek Vondraczek zaapelował do posłów, aby podczas obrad nosili maseczki.

Po południu Konwent Seniorów zdecydował, że Izba nie wróci do systemu obrad, w których uczestniczyła połowa posłów. W ten sposób procedowano w okresie stanu wyjątkowego. Vondraczek poinformował także, że do odwołania siedziba Izby Poselskiej pozostanie zamknięta dla publiczności. Do dziennikarzy i asystentów posłów zaapelował, by ocenili, czy ich obecność jest w gmachu niezbędna.

Z Pragi Piotr Górecki