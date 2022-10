Czechy: Ukrainki apelowały o utworzenie trybunału ds. rosyjskich zbrodni na Ukrainie

O deportacjach ukraińskiej ludności do Rosji, gwałtach popełnianych przez siły rosyjskie m.in. na dzieciach i zmuszaniu ich do udziału w szkoleniach wojskowych mówiły w czwartek podczas publicznego wysłuchania w Izbie Poselskiej czeskiego parlamentu trzy ukraińskie działaczki praw człowieka z inicjatyw dokumentujących rosyjskie zbrodnie wojenne i łamanie prawa na Ukrainie. Aktywistki apelowały o utworzenie międzynarodowego trybunału do osądzenia tych zbrodni.

Ideę utworzenia specjalnego międzynarodowego trybunału karnego ds. zbrodni podczas rosyjskiej agresji na Ukrainę wsparła przewodnicząca Izby Poselskiej Marketa Pekarova Adamova. Jej zdaniem nie tylko Czechy, ale także inne cywilizowane kraje będą dążyć do tego samego.

"Spisywanie świadectw i informacji o zbrodniach wojennych jest niezbędne, ponieważ prędzej czy później musi nastąpić ukaranie winnych" - powiedziała Pekarova Adamova, która zaprosiła Ukrainki do czeskiego parlamentu.

Daryna Pidhorna z Ukraińskiego Regionalnego Centrum Praw Człowieka podczas wystąpienia mówiła m.in. o deportacjach ukraińskiej ludności, w tym dzieci, do Rosji. Jak podkreślała, takie działania noszą znamiona ludobójstwa. Według niej na Ukrainie popełniono co najmniej 40 tys. zbrodni, które zostały udokumentowane. Podkreśliła, że celem rosyjskich wojskowych i urzędów, które wspiera Rosyjska Cerkiew Prawosławna kierowana przez patriarchę Cyryla, jest zniszczenie kultury na Ukrainie. "Starają się nas wszystkich zabić" - powiedziała, apelując do Europy o wsparcie. "Jeżeli pozwolimy, aby taka sytuacja trwała, nie będzie dotyczyć tylko Ukrainy, ale także Polski, Francji lub Wielkiej Brytanii. Rosja może zaatakować wszystkie te państwa" - powiedziała Pidhorna.

Maria Sulialina z Centrum Edukacji Obywatelskiej "Almenda", mówiła o dzieciach na terenach Ukrainy okupowanych przez Rosję. "Starają się zmilitaryzować dzieci. Nawet małe dzieci mają umieć rzucać granatami, strzelać i atakować. Rosjanie starają się je +reedukować+. Chcą nas zniszczyć jako naród" - powiedziała. Podziękowała Czechom za poparcie w czasie, gdy imperializm rosyjski nastawiony jest na unicestwienie Ukrainy.

Julia Sporysz działa w organizacji Dziewczyna, zajmującą się przemocą seksualną wobec dziewcząt oraz oferuje ofiarom i ich rodzinom pomoc psychologiczną. Jak powiedziała, teraz profil działalności organizacji się zmienił. "Nie zajmujemy się tylko kobietami, ale niestety także gwałconymi dziećmi i mężczyznami. Nasi obywatele trafiają do najróżniejszych obozów, w których dochodzi także do kastracji. Zgwałcono roczne dziecko, które w rezultacie zmarło. Niedawno zgwałcona została ośmioletnia dziewczynka" - mówiła.

Z Pragi Piotr Górecki