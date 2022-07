Czechy: Unia Europejska powinna być ważniejszym graczem w dziedzinie bezpieczeństwa

Unia Europejska powinna być ważniejszym graczem w dziedzinie bezpieczeństwa, zabrzmiało w czwartek na konferencji ekspertów dyskutujących w Pradze o przyszłości unijnej polityki bezpieczeństwa i obrony zorganizowanej w ramach czeskiej prezydencji UE. Podkreślono znaczenie współpracy z NATO.

Konferencja ekspertów z całej Europy odbywa się w kontekście stojących przed Unią Europejską wyzwań geopolitycznych. Obrady są niedostępne dla dziennikarzy. W otwartym dla mediów wystąpieniu wstępnym wiceszefa ministerstwa obrony Czech Daniela Blażkovca uwagę zwracało m.in. stwierdzenie o konieczności stawienia czoła nowym wyzwaniom i zagrożeniom, a także terroryzmowi, który nie zniknął. Mówca podkreślił, że jednym z głównych zadań UE jest obecnie sprecyzowanie swojej roli w zarządzaniu kryzysowym.

"Przez zbyt wiele lat Europa polegała na swoim transatlantyckim sojuszniku w kwestii zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa na naszym kontynencie. Dziś UE robi wszystko, by wyrównać tę skalę, zwiększając rolę Europy jako gracza w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony" - powiedział czeski polityk. Według unijnych planów UE powinna być zdolna do szybkiego rozmieszczania do 5 tys. żołnierzy w razie kryzysu. Nie ma jednak mowy o armii europejskiej, gdyż podstawą obrony jest współpraca z NATO.

Blażkovec podkreślił, że UE musi stawić czoła nowym wyzwaniom i zagrożeniom, w tym terroryzmowi, który nie zniknął. Unia powinna również dążyć do przyjęcia większej odpowiedzialności, aby stać się silniejszym globalnym graczem na arenie międzynarodowej.

Z Pragi Piotr Górecki