Czechy: Uroczystości w 76. rocznicę zlikwidowania obozu rodzinnego w Birkenau

W Pradze odbyły się we wtorek uroczystości upamiętniające 76. rocznicę zlikwidowania koncentracyjnego obozu rodzinnego dla Żydów z terenów Czechosłowacji BIIb w Birkenau. W czasie wojny zginęło tam prawie 7 500 więźniów.

Uroczystości rozpoczęły się w miejscu, w którym prowadzono rejestrację Żydów, wysyłanych transportami początkowo do getta w Łodzi, a następnie do getta w Terezinie w pobliżu Pragi. Pociągi odprawiano z pobliskiej stacji kolejowej Praha-Bubny. Żydzi z Czechosłowacji, przede wszystkim z Pragi i Moraw, trafili później do obozu BIIb, który był częścią Auschwitz II-Birkenau.

We wrześniu 1943 r. naziści przewieźli dwa transporty z Terezina do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Kolejne dwa w grudniu tego samego roku, a następnie trzy w maju 1944 r. Tak zwany obóz rodzinny, w którym nie rozdzielano rodzin, jak stwierdzili organizatorzy wtorkowych uroczystości, został stworzony najprawdopodobniej w celu manipulowania opinią publiczną. Prawdopodobnie miał służyć jako alibi, gdy zaczęły pojawiać się doniesienia o fabrykach śmierci, działających w Auschwitz.

Likwidacja tak zwanego obozu rodzinnego rozpoczęła się w marcu 1944 r. Druga, ostateczna faza przebiegła w dniach 10-12 lipca 1944 r.

Uroczystości rocznicowe pierwotnie planowano na marzec. Przełożono je z uwagi na pandemię koronawirusa. Podczas składania wieńców pod tablicą pamiątkową w miejscu, gdzie rozpoczynała się gehenna czeskich Żydów, brzmiała muzyka kompozytorów, którzy byli więźniami Terezina. Kompozycje tych twórców wykonano także podczas koncertu galowego zorganizowanego m.in. pod patronatem ministrów kultury i spraw zagranicznych.

Symbolem tegorocznych uroczystości była Królewna Śnieżka z bajki Walta Disneya, która święciła triumfy w Pradze w 1938 roku. Dzieci, które trafiały do transportów, często zabierały ze sobą wizerunki Śnieżki. W Terezinie, gdzie jak wspominał ocalony z Holokaustu historyk Toman Broda, funkcjonowała zaimprowizowana szkoła, w której jedna z nauczycielek namalowała na ścianie postać z bajki.

Organizatorzy wtorkowych uroczystości zwrócili się do plastyczki Szarki Zikovej o stworzenie obrazu inspirowanego Królewną Śnieżką z Terezina, który prezentowano podczas koncertu.

Z Pragi Piotr Górecki