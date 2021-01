Czechy: W Dniu Pamięci Ofiar Holocaustu Instytut Polski udostępnia filmy dokumentalne

Instytut Polski w Pradze udostępni w środę trzy filmy dokumentalne pod wspólnym tytułem „Pomoc oznaczała życie”. Akcję zorganizowano wspólnie z Muzeum Żydowskim w Pradze.

Zainteresowani, po wcześniejszej rejestracji na stronach internetowych Instytutu, otrzymują kod pozwalający na obejrzenie trzech filmów dokumentalnych, które łączy tematyka pomocy dla Żydów w okresie wojny. Przygotowane zostały czeskie napisy. "To nie są filmy komercyjne, które potrzebują specjalistycznych platform, geoblokowania i tak dalej. My udostępniamy ten link i ktokolwiek chce, może je oglądać" - powiedział PAP dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze Maciej Ruczaj.

"Warszawa: miasto podzielone" to film urodzonego i mieszkającego w Kanadzie Erica Bednarskiego ze zdjęciami pokazującymi warszawskie getto, których nie nakręcili niemieccy żołnierze lub propagandziści. Film gościł już w Pradze pod koniec 2019 roku i zaciekawił Czechów, dlatego reżyser postanowił ponownie go pokazać. "To dla mnie ważny film, bo opowiada o Warszawie jako całości. Jednym mieście. Nie ma tutaj perspektywy polskiej czy perspektywy żydowskiej" - podkreślił Ruczaj.

Dzięki Instytutowi można także zobaczyć film "Aniołowie Żegoty" o kobietach polskiego podziemia: Zofii Kossak-Szczuckiej i Wandzie Krahelskiej-Filipowicz, które wynajdowały bezpieczne schronienia dla Żydów oraz przygotowywały dla nich dokumenty. Autorem jest Rafał Geremek, który film przygotowywał dla ministerstwa spraw zagranicznych. "To nie jest film o samej +Żegocie+, to film o roli kobiet w +Żegocie+, co ma swoje znaczenie" - powiedział Ruczaj.

Trzecią projekcją proponowaną przez Instytut, która podobnie jak dwie poprzednie nie zostały stworzone wyłącznie dla polskiego widza, są "Paszporty dla życia". Film Roberta Kaczmarka przybliża działalność polskich dyplomatów w Szwajcarii, którzy kierowani przez Aleksandra Ładosia wystawiali paszporty państw Ameryki Łacińskiej dla Żydów europejskich. Film był już pokazywany w Czechach podobnie jak wystawa o tej samej tematyce, która w Pradze jest gotowa od listopada, choć z uwagi na pandemię nie można jej zwiedzać. "Więc przynajmniej zrobiliśmy taki krótki filmik, coś w rodzaju wirtualnego zwiedzania, bo chcemy opowiedzieć tę historię" - powiedział Ruczaj. Film o działalności polskich dyplomatów będzie dostępny także dla widzów po 27 stycznia br.

Projekcje trzech filmów proponowanych przez Instytut Polski poprzedziła w czasie weekendu emisja programu w czeskiej telewizji publicznej "Hyde Park Civilizace", której bohaterką była Polka, architektka mieszkająca w Pradze Bibiana Szulc-Ach. Przeżyła Powstanie Warszawskie, a później Oświęcim. "Po raz pierwszy zabrzmiało w kontekście Oświęcimia, że byli tam także polscy więźniowie, którzy byli po Powstaniu Warszawskim. Moim zdaniem dla wielu była to absolutna nowość" - ocenił Ruczaj.

Z Pragi Piotr Górecki