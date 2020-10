Czechy: W piątek ponad 13,6 tys. nowych zakażeń; 121 osób zmarło

Ministerstwo zdrowia Czech opublikowało w sobotę dane dotyczące piątkowego bilansu zakażeń: przybyło 13 605 nowych przypadków, zmarło 121 osób. Liczba zdiagnozowanych infekcji była niższa niż przed tygodniem.

Najprawdopodobniej liczba ofiar śmiertelnych zostanie zaktualizowana w sobotę po godz. 18. Najwięcej chorych na Covid-19 zmarło w czwartek - 171. Od 10 dni w ciągu doby umiera ponad 100 pacjentów. Łącznie zmarło 3078 osób.

W sumie w Czechach wykryto dotąd 323 673 infekcji; aktywnych przypadków jest obecnie 183 020. Najwięcej zakażeń przybyło w ciągu ostatnich tygodni.

W październiku pozytywne wyniki testów miało ponad ćwierć miliona osób. Wciąż bardzo wysoki jest odsetek pozytywnych wyników w przeprowadzonych codziennie testach i wynosi on obecnie ponad 33 proc.

W szpitalach leczonych jest 7281 pacjentów, a stan ponad tysiąca jest ciężki. Według obliczeń Instytutu Informacji i Statystyki Medycznej (UZIS) tak zwany współczynnik "R" wskazujący liczbę ludzi zakażanych przez jedną zainfekowaną osobę wynosi 1,13. Władze liczą na to, że wprowadzone restrykcje obniżą ten wskaźnik do 0,8.

W piątek Izba Poselska parlamentu wyraziła zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego, wprowadzonego 3 października, do 20 listopada. Rząd natychmiast to wykorzystał i przedłużył wszystkie obowiązujące ograniczenia do końca stanu wyjątkowego. Dotyczą one m.in. zakazu wychodzenia w nocy oraz godzin pracy placówek handlowych.

Z Pragi Piotr Górecki