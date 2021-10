Czechy: W wyborach parlamentarnych głosują osoby w izolacji lub na kwarantannie

Wyborcy w Czechach znajdujący się w izolacji lub na kwarantannie z powodu Covid-19 mogą w środę głosować w wyborach do Izby Poselskiej czeskiego parlamentu w specjalnych miejscach typu drive-in. Pozostali uprawnieni będą głosować w piątek i w sobotę.

W całym kraju uruchomiono 82 punkty, w których można głosować bez wychodzenia z samochodu. Ani ministerstwo zdrowia, ani ubezpieczalnie nie mają precyzyjnych danych o osobach, które objęte są kwarantanną lub zostały skierowane na izolację. Ostatnie dane mówią o 2223 osobach, które same opłacają składkę zdrowotną i mają obowiązek kwarantanny związany z wystawionym zwolnieniem lekarskim. Według szacunków ministerstwa spraw wewnętrznych, które w Czechach odpowiada za przeprowadzenie głosowania, łącznie może chodzić o około 10 tys. wyborców.

Osoby pracujące w lokalach drive-in cały czas mają założone kombinezony ochronne, maski i rękawiczki. Głosujący podjeżdżają samochodami i nie wysiadając z nich, wrzucają karty do głosowania do urn. Karty także będą przeliczane w reżimie sanitarnym. Głosujący muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o nakazie kwarantanny lub pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Możliwe jest także złożenie pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Osoby, które powinny być na kwarantannie w związku z wcześniejszym pobytem w niektórych krajach, nie korzystają ze specjalnych lokali, a będą głosować razem z innymi wyborcami.

Głosowanie w formie drive-in możliwe jest tylko w środę w godzinach 8-17. W czwartek i w piątek do godziny 18 możliwe będzie oddawanie głosów w zamkniętych na skutek polecenia służb higienicznych ośrodkach opieki społecznej.

Specjalne lokale do głosowania działały już podczas wyborów lokalnych oraz częściowych wyborach do Senatu, które odbyły się w Czechach w 2020 r. Ryzyko epidemiczne oraz rosnące liczby nowych przypadków wykluczyły odejście od tej praktyki w obecnym głosowaniu.

We wtorek w Czechach wykryto ponad 1100 nowych zakażeń, najwięcej od 18 maja. W środę hospitalizowanych było 267 chorych z Covid-19, mniej niż dzień wcześniej. Wzrasta natomiast wskaźnik reprodukcji koronawirusa "R", informujący o tempie jego rozprzestrzeniania się - w środę ministerstwo zdrowia podało, że wynosi on 1,33; wcześniej było to 1,31. Aktualnie najgorsza sytuacja epidemiczna panuje w kraju morawsko-śląskim na wschodzie kraju, przy granicy z Polską; kolejne są Praga i południowe Czechy.

Z Pragi Piotr Górecki