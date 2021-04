Czechy: W związku ze spisem powszechnym MSZ RP zorganizowało debatę o tożsamości narodowej

Tożsamość narodowa była tematem trzeciego już panelu dyskusyjnego zorganizowanego online przez polskie MSZ oraz konsulaty w Pradze i Ostrawie w związku ze spisem powszechnym w Czechach. Uczestnicy spotkania podkreślali, że tożsamość ta ma wiele poziomów, czasami dalekich od tradycyjnego pytania „Kto ty jesteś?”.

W debacie uczestniczyły prof. Halina Grzymała-Moszczyńska i dr Stella Strzemecka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, które od lat zajmują się badaniami tożsamości narodowej wśród dzieci w różnych kontekstach kulturowych i geograficznych. Dyskusję prowadził redaktor naczelny ukazującego się w Czechach polskiego dziennika "Glos" Tomasz Wolff.

Zdaniem Grzymały-Moszczyńskiej na pojęcie tożsamości narodowej warto patrzeć jak na wielkie drzewo z korzeniami. "To w zależności od tego, jakie te korzenie są, zależy, jak to drzewo będzie się rozwijało" - powiedziała.

Strzemecka zwracała uwagę, że w swoich badaniach dotyczących tożsamości narodowej nie pytała dzieci bezpośrednio, jak się czują lub kim są, ale ich odpowiedzi potwierdzały, że tożsamość ma charakter kompleksowy i zmienia się wraz z wiekiem oraz pod wpływem doświadczeń życiowych. Jej zdaniem coraz trudniej jest odpowiedzieć na pytanie "kto ty jesteś…" zawarte w wierszu Władysława Bełzy, bo bardzo często odpowiadają osoby, które przebywają w środowisku wielokulturowym. Jak stwierdziła, po pytaniu może paść odpowiedź: "Polak", "Czech" lub "obywatel świata".

Według Grzymały-Moszczyńskiej w warunkach pogranicza, jakim jest Zaolzie, kwestia tożsamości ma jeszcze jeden poziom, związany z oczekiwaniami otoczenia. Oznacza to, że ujawniana tożsamość może się różnić. Może ona także zależeć od tego, na jakim etapie życia się ujawnia. Profesor UJ podkreśliła, że decydujące znaczenie ma język, jakim posługują się dzieci w domu lub w szkole. Zwróciła uwagę, że często zdarza się, że nauczyciele zachęcają do komunikacji z dzieckiem w języku większości. Jej zdaniem nie wolno się temu poddawać, bo wówczas zrywa się głębszą więź istniejącą w rodzinie.

Wolff powiedział PAP, że sam przekonał się, jak pojemny jest temat tożsamości. "Ja sam dopiero pracując w polskich mediach za granicami kraju, zwróciłem uwagę i przyjąłem to, że jest nas nie np. 37 milionów, a 60. To bardzo sobie bardzo biorę do serca i tak traktuję nasz kraj" - powiedział Wolff PAP. Podkreślił, że po spotkaniach panelowych ma nadzieję, że Polacy na Zaolziu widzą, że perspektywa jest zdecydowanie szersza i dotyczy np. wspomnianych podczas paneli wspólnot polskich w Norwegii, Wielkiej Brytanii, Brazylii lub USA.

Debaty transmitowane w mediach społecznościowych są częścią szerszej kampanii prowadzonej m.in. przez Kongres Polaków w Republice Czeskiej, zachęcającej do wpisywania w stosownej rubryce narodowości polskiej podczas trwającego w Czechach spisu powszechnego. Akcja skierowana jest do mieszkających głównie na Zaolziu Polaków. Emitowane są teledyski, rozdawane ulotki i plakaty.

Wolff zwrócił uwagę, że panele dyskusyjne nie były wymierzone w przedstawicieli większości. "Nie mówiono, że Czesi są źli. To była kulturalna rozmowa, otwarta kampania wskazująca, że jesteśmy Polakami, Zaolziakami i Europejczykami, i powinna przynieść efekty" - powiedział. Jak podkreślił, przeprowadzone debaty odbyły się z poszanowaniem wszystkich mniejszości oraz czeskiej większości. Sytuację polskiej mniejszości wobec Czechów porównał do meczu piłki nożnej. "Mniejszość jest zawsze na straconej pozycji. (...) Musisz odrobić 10 bramek. Polacy muszą cały czas gonić, szukać różnych środków i możliwości, a Czesi nic nie muszą robić" - ocenił Wolff w rozmowie z PAP.

Trwający w Czechach spis powszechny przewiduje w jednym z nieobowiązkowych punktów formularza pytanie o narodowość. Od liczby osób, które wpiszą polską narodowość, będzie zależeć m.in. wsparcie dla polskiego szkolnictwa, polskich organizacji na Zaolziu, a także obecności języka polskiego w przestrzeni publicznej.

Z Pragi Piotr Górecki