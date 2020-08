Czechy: Wciąż dużo zachorowań na Covid-19

W Czechach odnotowano w piątek drugi najwyższy dzienny wzrost zakażeń Sars-CoV-2 – podało ministerstwo zdrowia. Przybyło 486 nowych przypadków, a łącznie od 1 marca br. odnotowano 23 777 przypadków. Tylko od początku tygodnia przybyło tu ponad 1800 zakażonych.

Najwyższy dzienny wzrost zakażeń wystąpił 21 sierpnia br., gdy zanotowano 503 pozytywne testy. Aktualnie w całym kraju jest 5861 osób zakażonych Sars-CoV-2 - najwięcej od początku pandemii. Ten wskaźnik stale rośnie.

W Czechach zmarło na Covid-19 łącznie 419 osób; ta liczba nie zmieniła się od czwartku. Według ostatnich danych, z czwartku 27 sierpnia br. liczba hospitalizowanych osób wzrosła o prawie jedną piątą do 139, a liczba pacjentów w ciężkim stanie o dwie piąte - do 32.

Statystycy ministerstwa zdrowia podkreślili również wzrost udziału nowych przypadków zakażeń w stosunku do wykonanych testów. W poniedziałek było to około 3,5 proc. We wtorek było to 4,2 proc., a środę 4,5 w procent. W czwartek jednak odsetek testów pozytywnych spadł do czterech procent.

Aktualnie najbardziej rośnie liczba zakażonych osób w Pradze. W ostatnich siedmiu dniach w stolicy odnotowano ok. 39 nowych przypadków Covid-19 na 100 tys. mieszkańców. W piątek ministerstwo zdrowia uznało stolicę za obszar podwyższonego ryzyka epidemicznego. Zalecono ścisłe przestrzeganie zasad higieny, ale nie wprowadzono szczególnych ograniczeń. Zgodnie z wcześniej podjętymi decyzjami od 1 września br. w całym kraju obowiązywać będzie noszenie maseczek w środkach komunikacji publicznej, urzędach i obiektach służby zdrowia.

Z Pragi Piotr Górecki