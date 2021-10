Czechy: Weszła w życie ustawa odpuszczająca część długów wobec państwa

W Czechach w czwartek weszła w życie ustawa, dzięki której możliwe jest spłacenie samego zadłużenia wobec instytucji państwowych, a odsetki i kary będą umorzone. Należy też zapłacić 908 koron (około 160 PLN) notariuszowi. Według ekspertów z nowych przepisów może skorzystać około 300 tys. osób.

Ustawę przegłosowano latem br., przestanie obowiązywać 28 stycznia 2022 r. Akcja ma charakter jednorazowego wsparcia zadłużonych. Eksperci szacują, że może z niej skorzystać około 300 tys. osób, które mają zadłużenie związane m.in. z opłatami za mieszkanie lub karami za przejazd komunikacją bez biletu i wobec których trwa postępowanie komornicze. Nie mogą z niej skorzystać osoby, które ogłosiły upadłość. W wielu przypadkach całkowita kwota do zapłaty jest wielokrotnością podstawowej należności.

Do akcji przystąpił jeden z prywatnych banków w Czechach. Niewykluczone, że zrobi to także największy czeski bank komercyjny Czeska Kasa Oszczędnościowa (Czeska sporzitelna).

Z kolei największa kasa chorych, Powszechny Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych (VZP), zdecydowała, że nie może uczestniczyć w amnestii dla wierzycieli. Zarząd VZP uznał, że nie pozwalają na to obowiązujące przepisy, zgodnie z którymi kary naliczane dłużnikom zaliczane są do kapitału firmy. VZP zwróciła się do ministra sprawiedliwości o interpretację przepisów.

