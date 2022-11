Czechy: Wiceprzewodnicząca KE: najprawdopodobniej jest to kolejny rozdział konfliktu zbrojnego

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viera Jourova powiedziała we wtorek czeskiej telewizji publicznej, że sytuacja po rosyjskich ostrzałach rakietowych jest bardzo poważna i najprawdopodobniej mamy do czynienia z kolejnym rozdziałem konfliktu zbrojnego. Zapewniła też Polskę o solidarności i gotowości do pomocy.

Zdaniem Jourovej wydarzenia w Polsce oraz masowe bombardowanie Ukrainy we wtorek są dalszym dowodem na "wołającą o potępienie" agresję Rosji oraz na jej nieodpowiedzialność. "Niezależnie od tego, czy to był celowy atak, czy wynik błędu, nie pozostanie bez reakcji"- zadeklarowała wiceprzewodnicząca KE. Nie sprecyzowała jaka reakcja może wchodzić w grę. Jej zdaniem potrzebna jest ostrożność w wypowiedziach. "Musimy poruszać się w sferze zweryfikowanych faktów" - podkreśliła.

Zaznaczyła, że nie jest ekspertem od spraw wojskowych, ale nie wydaje się jej, żeby Putin i jego reżim rozpoczęli celowy atak. Raczej uważa, że rację mają ci, którzy mówią o pomyłce. "Wierzę ekspertom, którzy mówią, że do eskalacji może dojść także na skutek błędu" - mówiła. Mocno zaakcentowała, że nie chce spekulować i należy poczekać na ustalenia polskich władz.

Z Pragi Piotr Górecki