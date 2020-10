Czechy: Wojskowi lekarze z państw NATO i UE pomogą czeskim kolegom w walce z koronawirusem

Rząd Czech w czwartek zgodził się, by w związku z epidemią koronawirusa do kraju przyjechało do 300 wojskowych lekarzy z krajów NATO i Unii Europejskiej. Zgodnie z konstytucją zgodę musi jeszcze wyrazić parlament. Ponadto Czechy mają otrzymać z NATO i UE kilkadziesiąt respiratorów.

Minister obrony Lubomir Metnar poinformował, że pod koniec przyszłego tygodnia do Czech przyjedzie grupa 28 medyków z amerykańskiej Gwardii Narodowej ze stanów Teksas i Nebraska. Są to lekarze pierwszego kontaktu, mający doświadczenie w leczeniu zakażeń koronawirusem. Zostaną ulokowani w centralnym szpitalu wojskowym w Pradze i będą kierowani do poszczególnych zadań, zgodnie z potrzebami ministerstwa zdrowia. Wojskowi z USA i innych krajów mają przebywać w Czechach bez broni.

Metnar przekazał, że trwają rozmowy o udziale w powstrzymywaniu epidemii przez żołnierzy z Niemiec. Minister obrony spodziewa się także pozytywnej reakcji z innych państw i zapowiedział, że w piątek powinna zapaść decyzja o przekazaniu z zapasów Sojuszu 60 respiratorów. 30 takich urządzeń Czechy mają dostać od Komisji Europejskiej.

Premier Andrej Babisz poinformował na Twitterze, że przewodnicząca KE Ursula von der Leyen zadzwoniła do niego z informacją o gotowości do przekazania sprzętu.

Minister zdrowia Roman Prymula, odpowiadając na jedno z pytań, które dotyczyło ewentualnego wezwania polskich lekarzy do powrotu do kraju, przypomniał podobne wezwanie czeskiej Izby Lekarskiej, na które pozytywnie odpowiedziało 21 lekarzy z zagranicy.

"W Polsce to jest trochę inny problem, bo Polacy są nieco większymi patriotami i spodziewam, że te powroty będą większe, ale z drugiej strony nie sądzę, żeby liczba polskich lekarzy mogła nam zagrozić" - powiedział Prymula i zauważył, że większym problemem byłoby podobne działanie ze strony Ukrainy.

Prymula wyjawił także, że rząd planuje przedłużyć obowiązywanie stanu wyjątkowego poza zaplanowany termin 3 listopada br. Zgodę na to musi wyrazić parlament. Babisz zapowiadał wcześniej, że decyzję w tej sprawie gabinet podejmie 30 października.

Z Pragi Piotr Górecki