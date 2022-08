Czechy: Wpłaty dla Ukrainy w wysokości 1968 koron w 54. rocznicę interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji

W ramach oddolnej akcji darczyńcy w Czechach wpłacają na konto ambasady Ukrainy w tym kraju dokładnie po 1968 koron (ok. 380 zł). Ma to stanowić akt solidarności z zaatakowanym krajem i jednocześnie przypominać o rozpoczętej w sierpniu 1968 roku interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji.

Wpłaty na konto, na którym zbierane są środki na zakup uzbrojenia, potwierdziła na Twitterze ukraińska placówka dyplomatyczna.

Akcja rozpoczęła się w mediach społecznościowych od wpisów z hasztagiem #1968CZKforUkraine (ang. 1968 koron czeskich dla Ukrainy), ale nie jest przez nikogo koordynowana. Dokładna liczba darowizn ma być znana w poniedziałek. Konto na zakup uzbrojenia zostało założone w marcu br., krótko po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji. Według informacji ambasady w Pradze do 22 czerwca ponad 145 tys. darczyńców wpłaciło na konto łącznie ponad 1,2 mld koron (ok. 240 mln zł).

Wpłaty w symbolicznej kwocie 1968 r. nie są jedynym odniesieniem do aktualnych wydarzeń na Ukrainie. Bezpośrednio nawiązywali do nich czescy politycy podczas rocznicowych uroczystości w niedzielę. Ponadto pod hasłem NeverMore '68 rozpoczął się wieczorem w Pradze koncert charytatywny. Opłata za wstęp była dobrowolna - wpływy z koncertu zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z organizacją imprezy, a reszta ma trafić na konto ukraińskiej ambasady. Na koncercie występuje m.in. zespół Brunettes Shoot Blondes, jedna z największych na Ukrainie grup indie rockowych, której członkowie należą do ukraińskich sił samoobrony i do Pragi przyjechali prosto z frontu.

Z Pragi Piotr Górecki

