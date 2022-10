Czechy: Wszedł w życie zakaz wjazdu dla Rosjan z wizami Schengen

Rosjanie podróżujący do Czech z wizami wydanymi przez dowolny kraj strefy Schengen w celach turystycznych, sportowych lub kulturalnych od wtorku nie mogą wjechać do tego kraju. Praga dołączyła tym samym do państw bałtyckich, Polski i Finlandii, które już wcześniej zamknęły swoje granice dla rosyjskich turystów w reakcji na inwazję Moskwy na Ukrainę.

Zakaz, który został przyjęty przez czeski rząd 12 października, ma zastosowanie do podróżnych z ważną wizą Schengen wydaną przez dowolny kraj Unii Europejskiej.

Według danych ministerstwa spraw wewnętrznych do Czech przez międzynarodowe porty lotnicze codziennie przylatywało około 200 obywateli Rosji.

Czechy jako pierwsze państwo członkowskie UE zawiesiło wydawanie wiz obywatelom Rosji 25 lutego, dzień po rozpoczęciu przez Moskwę inwazji na Ukrainę. Zakaz ten nadal obowiązuje, a później Czechy nałożyły go również na obywateli Białorusi; nie stosuje się do przypadków humanitarnych.

Z Pragi Piotr Górecki