Czechy wydały dotąd ponad 254,5 tys. wiz dla uchodźców z Ukrainy

254 537 uchodźców z Ukrainy otrzymało wizę w Czechach od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji - poinformowało w sobotę ministerstwo spraw wewnętrznych w Pradze. W ostatnich dniach liczba wydawanych wiz systematycznie malała.

Wizy wydawane przez czeskie urzędy uchodźcom z Ukrainy dają im tymczasową ochronę, która oznacza, że mają dostęp do rynku pracy, opieki zdrowotnej i społecznej oraz do systemu oświaty. Dokumenty te uprawniają uchodźców także do podróży w ramach Unii Europejskiej, ale ze wspomnianego wcześniej wsparcia można korzystać tylko w jednym kraju. Wizy wydawane są także tym Ukraińcom, którym kończy się udzielona wcześniej zgoda na pobyt, a nie mogą wrócić do swojego kraju.

W bieżącym tygodniu liczba wiz wydawanych w celu zapewnienia ochrony tymczasowej stopniowo malała. W poniedziałek ministerstwo spraw wewnętrznych wydało ich 5100, we wtorek i środę około 3500, a w czwartek i piątek - poniżej 3000.

Według dostępnych informacji większość uchodźców z Ukrainy przebywa w Pradze, według danych MSW jest ich ponad 61 tys.

Przedstawiciele rządu zakładają, że rzeczywista liczba uchodźców w Republice Czeskiej jest wyższa, niż wynikałoby z liczby przyznanych wiz, i wynosi ok. 300 tys. osób. Wśród nich ponad jedna trzecia to dzieci poniżej 15. roku życia.

Minister spraw wewnętrznych Vit Rakuszan jest zdania, że z powodu wojny na Ukrainie do Czech przyjedzie łącznie od pół miliona do miliona osób. Goszczący w piątek w Pradze przedstawiciel Komisji Europejskiej ds. zatrudnienia Joost Korte powiedział, że Czechy mogą przeznaczyć na pomoc uchodźcom z Ukrainy niewykorzystane środki unijne z tzw. programów operacyjnych. Bruksela proponuje przeznaczanie 40 euro tygodniowo na uchodźcę przez trzy miesiące.

Z Pragi Piotr Górecki