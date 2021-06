Czechy: Zakończenie roku szkolnego w polskiej szkole w Pradze

Uroczystość zakończenia roku szkolnego w polskiej szkole w Pradze odbyła się w sobotę w ogrodach ambasady RP w stolicy Czech. Jest to jedyna placówka nauczania, działająca w tym kraju na podstawie polskiego prawa oświatowego.

Dyrektor szkoły Agata Vlasakova otrzymała od polskiego MSZ Odznakę Honorową "Bene Merito".

"To odznaczenie jest dla was" - podkreśliła Vlasakova, zwracając się do nauczycieli, uczniów i ich rodzin.

W rozmowie z PAP zauważyła, że tegoroczna nauka odbywała się w warunkach pandemii koronawirusa i była realizowana on-line.

"W tym roku szkolnym widzieliśmy się tylko we wrześniu i na początku października, a ponieważ mamy zajęcia tylko raz w tygodniu, to uczniowie przyszli tylko kilka razy i musieliśmy zawiesić zajęcia w trybie stacjonarnym" - powiedziała PAP.

Vlasakova ma męża Czecha, z synami zawsze rozmawiała po polsku, a oni odpowiadali po czesku.

"Dopiero gdy trafili do polskiej szkoły, to jak wracali z zajęć, opowiadali po polsku, co się działo w szkole" - przypomniała PAP historię rodzinną.

Kierownik Wydziału Konsularnego ambasady RP Artur Łukiańczyk powiedział, że największym zagrożeniem dla polskiej szkoły w Pradze nie są, już udaremnione, plany wyprowadzenia przez władze miasta siedziby szkoły daleko od centrum, w którym jest obecnie, ale wyśrubowane programy nauczania w szkołach czeskich. Ich intensywność utrudnia naukę uczniów w szkole polskiej, która działa w systemie wieczorowym i weekendowym.

"Dzieci po lekcjach muszą przyjechać i do samego wieczora, uczyć się tutaj języka polskiego, historii i innych nauk humanistycznych" - podkreślił konsul.

Szkoła prowadzi naukę od zerówki do klasy maturalnej.

Podczas uroczystości w ogrodach ambasady nową odznakę honorową Meritis Pro Familia, przyznawaną przez polski resort rodziny, wręczono działającemu w Pradze i okolicy Stowarzyszeniu TramPOLina.

TramPOLina stara się propagować polskość wśród mieszanych rodzin w Pradze i okolicy. "Pandemia nas ograniczyła, nie mogliśmy się spotykać, więc działalność przenieśliśmy do Internetu" - powiedziała przewodnicząca stowarzyszenia Karolina Głąbińska.

Wskazała, że wcześniej organizowało ono spotkania dla rodzin i dla dzieci. Także on-line pomaga w życiowych sytuacjach np. w powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim, organizuje pomoc psychologiczną, a także krótkie wypady do spa, w tym samym trybie odbył się bal karnawałowy.

Z Pragi Piotr Górecki