Czechy: Zgoda parlamentu na przyjazd lekarzy wojskowych z krajów NATO i UE

Po Izbie Poselskiej także czeski Senat wyraził zgodę na przyjazd do Czech do 300 wojskowych lekarzy i innych pracowników medycznych z krajów NATO i UE. Będą mogli działać przez 90 dni, nie będą mogli mieć broni i będą musieli współpracować z czeskimi lekarzami.

Działalność zagranicznych sił zbrojnych w Czechach zgodnie z konstytucją wymaga zgody obu izb parlamentu. Posłowie zgodzili się na przyjazd wojskowych lekarzy i innych pracowników medycznych we wtorek.

"Obecnie nie jest możliwe szczegółowe określenie formy tej pomocy (medycznej - PAP), ponieważ będzie to zależeć od możliwości i oferty krajów sojuszniczych i aktualnych potrzeb Republiki Czeskiej" - stwierdzono w uzasadnieniu rządowego wniosku.

Do tej pory na czeskie wezwanie o pomoc odpowiedziały siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, które wysyłają 28 grupę lekarzy wojskowych i ratowników medycznych. Rekrutują się z Gwardii Narodowej w Teksasie i Nebrasce. "Szacuje się, że w sumie będą to cztery zespoły liczące po około siedmiu członków; na czele każdego będzie stać lekarz" - napisano we wniosku i podkreślono, że personel medyczny ma doświadczenie w pracy z chorymi na Covid-19 i będzie miał własny sprzęt.

Minister obrony Lubomir Metnar powiedział senatorom, że trwają negocjacje z Niemcami o przyjeździe ich lekarzy i medyków. Z innymi krajami NATO i UE rozmowy są prowadzone na poziomie dwustronnym oraz na poziomie obu organizacji.

Agencja CTK zwróciła uwagę, że zagraniczny personel wojskowy ma pomóc czeskiemu systemowi ochrony zdrowia w sytuacji gwałtownego rozwoju epidemii koronawirusa.

