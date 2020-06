Czechy znoszą kolejne ograniczenia dotyczące podróży i granic

Premier Czech Andrej Babisz poinformował na Twitterze, że zdecydował się otworzyć od piątku w południe granice z Austrią i Niemcami oraz zezwolić na nieograniczone podróże na Węgry.

We wtorek otwarto granice ze Słowacją, a pod koniec maja rząd zezwolił, by Czesi, Słowacy i Węgrzy odwiedzali swoje kraje bez konieczności przedstawienia negatywnego wyniku testu na koronawirusa i bez kwarantanny. Warunkiem był powrót do kraju przed upływem 48 godzin.

Strona słowacka otworzyła granice dla Czechów w czwartek o północy.

Czeski rząd oświadczył też w poniedziałek, że od 15 czerwca wprowadza system dzielący kraje na bezpieczne, ryzykowne i niebezpieczne, ale docelowo zmierza do zezwolenia na swobodne podróżowanie do większości krajów Unii Europejskiej.