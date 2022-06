Czernyszow: dziękuję polskiemu rządowi i narodowi za wsparcie

Chciałbym podziękować polskiemu rządowi, a szczególnie polskiemu narodowi za bezprecedensowe wsparcie zarówno, jeśli chodzi o przyjęcie naszych mieszkańców, którzy tymczasowo są uchodźcami, jak i o ogólne wsparcie - powiedział minister ds. wspólnot lokalnych i rozwoju terytorialnego Ukrainy Ołeksij Czernyszow.

Ukraiński minister wraz z premierem Mateuszem Morawieckim i wicepremierem Jackiem Sasinem wzięli w środę udział w otwarciu tymczasowego miasteczka domków kontenerowych w Borodziance na Ukrainie.

Czernyszow poinformował, że w tym miasteczku modułowym będzie mieszkać ponad 350 osób, które utraciły swoje domy. "Wiemy, że w Borodziance zniszczono ponad 20 budynków wielopiętrowych, które nie nadają się do mieszkania" - powiedział ukraiński minister.

Zwrócił uwagę, że nie jest to pierwszy taki obiekt, bo pierwszy otwarto we Lwowie. "Chciałbym w imieniu nas wszystkich podziękować polskiemu rządowi, a szczególnie polskiemu narodowi za to bezprecedensowe wsparcie, które my wszyscy czujemy zarówno, jeśli chodzi o rozmieszczenie naszych osób, tymczasowo przesiedlonych uchodźców, ale też jeśli chodzi o ogólne wsparcie" - podkreślił Czernyszow.

Według niego, "niewątpliwie współpraca strategiczna będzie też dotyczyła innych rodzajów działalności". "Będzie odbudowa. Nadejdzie pokój. Jesteśmy przekonani, że również firmy polskie i polski biznes również weźmie udział w odbudowie Ukrainy. My razem zrobimy - ten kraj, Ukrainę - kwitnącą, technologiczną i skuteczną" - powiedział ukraiński polityk.