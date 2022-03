Czerwony Krzyż: ewakuacja ludności Mariupola jest bardzo opóźniona

Ewan Watson, rzecznik Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK), poinformował we wtorek, że ewakuacja ludności z oblężonego przez wojska rosyjskie Mariupola, na południowym wschodzie Ukrainy, jest bardzo opóźniona.

Według Watsona, cytowanego przez agencję Reutera, sytuacja w Mariupolu jest skrajnie trudna, a "ludność staje przed niemożliwymi wyborami dotyczącymi tego jak wyżywić rodzinę i samych siebie, pozostając uwięzionymi".

Ludność w Mariupolu "jest duszona w tym mieście bez pomocy" - powiedział rzecznik MKCK.

Watson przekazał także, że ma nadzieję, iż uda się zorganizować ewakuację cywilów z oblężonego miasta Sumy w północno-wschodniej Ukrainie. Ma tam zostać wysłanych 30 autobusów.

Rada miejska Mariupola poinformowała we wtorek, że około 300 cywilów dotarło do Zaporoża w wyniku udanej ewakuacji z miasta, do której doszło w poniedziałek - podał Reuters.

"Około 160 samochodów opuściło wczoraj Mariupol. Wedle stanu na wtorek na godz. 10 około 300 mieszkańców Mariupola dotarło do Zaporoża" - przekazano.

Petro Andriuszczenko, doradca mera Mariupola, powiedział w poniedziałek w wywiadzie telewizyjnym, że w mieście przebywa około 350 tys. cywilów. Według ukraińskich szacunków podanych przez agencję Reutera co najmniej 200 tys. osób musi zostać jak najszybciej ewakuowanych z miasta.