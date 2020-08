Czerwony Krzyż przeszkolił Północnych Koreańczyków w walce z Covid-19 i skutkami powodzi

Czerwony Krzyż przeszkolił 43 tys. wolontariuszy z Korei Płn., aby pomagali społecznościom, w tym objętemu kwarantanną miastu Kaesong, podczas pandemii Covid-19 i w trakcie powodzi – poinformował w poniedziałek przedstawiciel tej organizacji humanitarnej.

W lipcu przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un ogłosił stan wyjątkowy i wprowadził kwarantannę w Kaesongu, w pobliżu granicy z Koreą Płd. po tym, jak mężczyzna, który uciekł na Południe w 2017 roku, wrócił do miasta z objawami koronawirusa. Ponadto ulewne deszcze i powodzie, które nawiedziły kraj w ciągu ostatnich dni, wywołały obawy co do szkód w uprawach i dostaw żywności w tym odizolowanym od reszty świata kraju - informuje agencja Reutera.

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) stworzyła rozległą sieć wolontariuszy z Korei Północnej, aby pomóc mieszkańcom wszystkich dziewięciu prowincji uniknąć zakażenia koronawirusem i zmniejszyć szkody spowodowane powodziami i osuwiskami ziemi - poinformował rzecznik Antony Balmain.

Jak dodał, setki domów zostało zniszczonych, a duże połacie pól ryżowych zostały zalane z powodu ulewnych deszczy i kilku gwałtownych powodzi.

Poziom opadów w Korei Płn. w sierpniu był wyższy niż w 2007 roku, kiedy kraj nawiedziły największe powodzie - przekazał rzecznik południowokoreańskiego ministerstwa ds. zjednoczenia.

Balmain powiedział, że w Kaesongu, które borykało się zarówno z kwarantanną, jak i powodziami, wolontariusze IFRC dostarczyli 2100 najbardziej narażonym rodzinom artykuły pierwszej pomocy, w tym plandeki, zestawy kuchenne, kołdry, zestawy higieniczne i pojemniki na wodę. "Rodziny otrzymują wsparcie psychologiczne i dotyczące zachowania higieny i ochrony zdrowia" - dodał.

Korea Północna nie potwierdziła u siebie żadnych przypadków koronawirusa, ale wprowadziła surowe restrykcje dotyczące kwarantanny. Według władz Korei Płd. nie ma dowodów na to, że uciekinier, który powrócił na Północ, był zarażony - pisze Reuters.

W lipcu IFRC dostarczyła Korei Północnej zestawy do przeprowadzenia do 10 tys. testów na koronawirusa, a także termometry na podczerwień, maski chirurgiczne, fartuchy i sprzęt ochronny.

Co najmniej 32 osoby poniosły śmieć w Korei Płd. w wyniku powodzi i osunięć ziemi, spowodowanych intensywnymi, trwającymi 49 dni deszczami monsunowymi, najdłuższymi od 1987 roku.