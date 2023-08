Część Ukraińców musi ubiegać się w Estonii o ochronę międzynarodową

Estonia odnotowała na przestrzeni roku nagły wzrost zainteresowania ochroną międzynarodową. Korzystają z niej Białorusini, Rosjanie, jak również Ukraińcy, którzy nie mogą ubiegać się o tymczasową ochronę.

W 2021 r. obywatele Rosji i Białorusi złożyli łącznie zaledwie 15 wniosków o ochronę międzynarodową w Estonii. W 2020 r. liczba ta wynosiła 14. Jednak w ubiegłym roku o ochronę w Estonii ubiegało się 213 Rosjan i Białorusinów.

od 24 lutego 2022 r. do 23 lipca 2023 r. w Estonii złożono łącznie 5 766 wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Duży wzrost liczby osób ubiegających się o ochronę międzynarodową wynika głównie z działań wojskowych na Ukrainie. Wnioskodawcy ubiegający się o ochronę międzynarodową to głównie obywatele Ukrainy, którzy nie kwalifikują się do tymczasowej ochrony i zdecydowali się ubiegać o ochronę międzynarodową.

Według estońskiej policji i straży granicznej (PPA), liczba obywateli Rosji i Białorusi ubiegających się o ochronę międzynarodową w Estonii gwałtownie wzrosła od czasu rozpoczęcia przez Rosję inwazji wojskowej na Ukrainę w lutym ubiegłego roku. Liczba Ukraińców, którzy złożyli wnioski o azyl w Estonii również znacząco wzrosła.

- Liczba wniosków o ochronę międzynarodową złożonych przez obywateli Rosji i Białorusi w Estonii gwałtownie wzrosła od początku pełnoskalowej inwazji - powiedziała, cytowana przez estońskiego nadawcę ERR, Marina Põldma, kuratorka Biura Tożsamości i Statusu PPA.

W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy tego roku obywatele Rosji złożyli w Estonii 52 wnioski o ochronę międzynarodową, a obywatele Białorusi - 13.

Według Põldmy, Rosjanie i Białorusini ubiegający się o ochronę międzynarodową w Estonii są przeważnie młodsi lub w średnim wieku, wśród nich więcej jest mężczyzn niż kobiet. Głównym powodem ubiegania się o ochronę międzynarodową jest ryzyko prześladowań w kraju pochodzenia ze względu na swoje poglądy.

- Większość z nich jest związana z poglądami antywojennymi. W takich przypadkach zarzuty danej osoby dotyczące zagrożenia są dokładnie oceniane, a decyzja o przyznaniu lub odmowie ochrony jest podejmowana na podstawie otrzymanych informacji - wyjaśniła Põldma.

Zdecydowana większość wniosków pochodzi od obywateli Ukrainy

ERR informowała wcześniej, że liczba wnioskodawców i beneficjentów ochrony międzynarodowej w Estonii utrzymywała się na stosunkowo niskim poziomie do początku 2022 roku.

W ubiegłym roku, po rozpoczęciu przez Rosję inwazji wojskowej na Ukrainę na pełną skalę, Unia Europejska po raz pierwszy wdrożyła mechanizm tymczasowej ochrony dla uchodźców wojennych. W ramach tego mechanizmu Ukraińcy, którzy uciekli ze swojego kraju, mogli łatwiej uzyskać roczne zezwolenia na pobyt w krajach UE. W ubiegłym roku Estonia przyznała tymczasową ochronę 41 639 obywatelom Ukrainy.

Do mechanizmu tymczasowej ochrony nie kwalifikują się Ukraińcy, którzy przed inwazją Rosji zamieszkiwali w Estonii

- Duży wzrost liczby osób ubiegających się o ochronę międzynarodową wynika głównie z działań wojskowych na Ukrainie. Wnioskodawcy ubiegający się o ochronę międzynarodową to głównie obywatele Ukrainy, którzy nie kwalifikują się do tymczasowej ochrony i którzy zdecydowali się ubiegać o ochronę międzynarodową, ponieważ grozi im powrót do kraju pochodzenia - wyjaśnił Silvester Silver Stõun, doradca w departamencie Unii Europejskiej i stosunków zewnętrznych estońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Przedstawiciel PPA wyjaśnił ERR, że wśród osób, które złożyły wnioski o ochronę międzynarodową, jest wielu obywateli Ukrainy, którzy byli już w Estonii przed rozpoczęciem inwazji Rosji na pełną skalę i dlatego nie są objęci mechanizmem UE. Jednak oni również nie chcą jeszcze wracać do domu na Ukrainę.

Beneficjent ochrony międzynarodowej jest definiowany jako cudzoziemiec (obywatel innego kraju), który został uznany za osobę ubiegającą się o azyl, osobę korzystającą z ochrony uzupełniającej lub ochrony tymczasowej i któremu przyznano estońskie zezwolenie na pobyt.