Czescy żołnierze wyjechali na Słowację, gdzie będą dowodzić Grupą Bojową NATO

250 czeskich żołnierzy wyjechało w poniedziałek na Słowację, gdzie pod ich dowództwem powstaje Grupa Bojowa NATO. W pierwszym rzucie są spadochroniarze i kilkadziesiąt sztuk sprzętu bojowego.

Na Słowację trafiają lekkie samochody szturmowe Cayman Landrover, a żołnierze mają także namioty i niezbędne wyposażenie, dzięki któremu mogą funkcjonować poza stałą bazą operacyjną. Pierwszym zadaniem spadochroniarzy jest stworzenie międzynarodowego batalionowego stanowiska dowodzenia. Do tej struktury będą włączać żołnierzy z innych państw: Niemiec, Słowacji, Polski, Słowenii, USA i Holandii. Gdy Grupa Bojowa powstanie ma rozpocząć się jej szkolenie i przygotowanie do działania, poinformowało ministerstwo obrony Czech.

"To jasny sygnał dla NATO, że bardzo poważnie podchodzimy do obrony sojuszu i wzmacniamy całe terytorium: od Słowacji na południe wschodniej flanki" - powiedział szef sztabu generalnego Alesz Opata. Po zakończeniu pierwszej fazy wysłani w poniedziałek spadochroniarze zostaną zastąpieni przez kompanię zmechanizowaną na transporterach opancerzonych Pandur. Zgodnie z decyzją parlamentu, Republika Czeska może wysłać na Słowację do 650 żołnierzy.

Z Pragi Piotr Górecki