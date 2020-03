Czeski prezydent Zeman obawia się wycofania sił NATO z Afganistanu

Prezydent Republiki Czeskiej Milosz Zeman ostrzegł w opublikowanym w czwartek wywiadzie dla słowackiego dziennika „Pravda”, że po wyjściu wojsk NATO z Afganistanu talibowie mogą obalić afgański rząd i utworzyć tam nowy ośrodek terrorystyczny.

"Powiedziałem (na szczycie NATO) w Londynie, że jeśli do tego (wycofania) dojdzie, to w pierwszej fazie Taliban przejmie władzę nad Afganistanem. W drugiej fazie obali legalny rząd bez względu na to, co o nim myślimy. A w fazie trzeciej utworzy nowy ośrodek terrorystyczny finansowany przez mafie narkotykowe" - powiedział Zeman.

Następnie dodał: "Dlatego uważam wycofanie sojuszniczych wojsk z Afganistanu za kapitulację przed terrorystami, za przejaw pewnego tchórzostwa, które mi trochę przypomina ustępstwa wobec nazistowskiego przywódcy Adolfa Hitlera".

Jak wyjaśnił Zeman, prezydent USA Donald Trump ma dwa oblicza - pozytywne i negatywne, przy czym to drugie ujawniło się przy okazji zawarcia porozumienia pokojowego z talibami. Zdaniem czeskiego prezydenta, z porozumieniem tym nie należy wiązać żadnych nadziei.

Całkowite wycofanie z Afganistanu wszystkich wojsk USA i sił koalicyjnych ma nastąpić w ciągu 14 miesięcy.