Czeskie konsulaty wstrzymały wydawanie wiz obywatelom Chin w związku z wirusem

Czeskie konsulaty zaprzestały wydawania wiz dla obywateli Chin co najmniej do 16 lutego - poinformował w czwartek minister spraw zagranicznych Czech Tomasz Petrziczek. Decyzja ta ma związek z panującą w Chinach epidemią groźnego koronawirusa.

"Centra wizowe w Chinach są w tej chwili zamknięte" - stwierdził Petrziczek. Po 16 lutego zostanie podjęta decyzja o dalszych działaniach, ale będą one zależały od rozwoju sytuacji. Celem wprowadzonych ograniczeń jest zapobieżenie dalszemu rozpowszechnianiu się koronawirusa.

Szef dyplomacji powiedział, że nadal negocjowana jest z państwami europejskimi możliwość ewakuowania obywateli Czech z Chin. "Dla strony chińskiej jest to delikatna kwestia i szanujemy to. Chcą, aby było spokojnie i aby nie dochodziło do paniki na terenach, na których obowiązuje kwarantanna" - podkreślił.

Trwają dyskusje o innych rozwiązaniach i ograniczeniach. W czwartek premier Andrej Babisz powiedział, że rozważa zawieszenie wszystkich połączeń lotniczych z Chinami. Zdaniem Petrziczka możliwe jest, że sami przewoźnicy ograniczą loty do tego kraju.

Premier nie wykluczył wysłania rządowego samolotu po znajdujących się w Chinach Czechów.

Petrziczek powiedział z kolei, że "jeżeli nie sprowadzimy pięciu Czechów do Europy do końca tygodnia, będziemy poszukiwać innych rozwiązań". Jego zdaniem na pokładzie czeskiego samolotu specjalnego znalazłyby się też miejsca dla obywateli innych krajów europejskich.

Według agencji CTK w 2019 roku do Czech przyjechało z Chin około 620 tys. osób, które w Czechach spędzały średnio dwa i pół dnia.

Z Pragi Piotr Górecki